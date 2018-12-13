ЦСКА заработал 350 миллионов от проведения матчей ЛЧ в «Лужниках»

А сколько московское метро просрало, не работая в эти ночи, история умалчивает
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы над «Реалом» (3:0) рассказал о прибыли, которую получил московский клуб от проведения домашних матчей в Лиге чемпионов.
Армейцы провели три игры на стадионе «Лужники».
«У нас пока нет окончательных данных по кейтерингу и по фан-шопу. Но уже можно говорить о приблизительной цифре в 350 миллионов рублей. Это предварительные цифры по билетной программе», – сказал Бабаев.
ЦСКА вылетел. Но они просто красавцы