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    • ЦСКА заработал 350 миллионов от проведения матчей ЛЧ в «Лужниках»

    ЦСКА заработал 350 миллионов от проведения матчей ЛЧ в «Лужниках»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы над «Реалом» (3:0) рассказал о прибыли, которую получил московский клуб от проведения домашних матчей в Лиге чемпионов.

    Армейцы провели три игры на стадионе «Лужники».

    «У нас пока нет окончательных данных по кейтерингу и по фан-шопу. Но уже можно говорить о приблизительной цифре в 350 миллионов рублей. Это предварительные цифры по билетной программе», – сказал Бабаев.

    ЦСКА вылетел. Но они просто красавцы

    Источник: «Чемпионат»

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    13.12.2018 07:50
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 13 декабря 2018, 12:58

      А сколько московское метро просрало, не работая в эти ночи, история умалчивает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 13 декабря 2018, 12:27

      Гинер все видит на десять ходов вперед.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 декабря 2018, 10:44

      Надули народ на 350 лямов. Один матч отсиделись в автобусе, два прокакали с позором.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > prezent2017 13 декабря 2018, 11:29

      Так вы и не приезжали, так и радуйся сидя у себя в болоте

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > vladimir-7 13 декабря 2018, 15:51

      Кто же на ЦСКА ходит? Тыщ 5-7. А здесь ходили на Реал и Рому.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +147

      JellyBean 13 декабря 2018, 10:12

      Достойно

      1
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      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 13 декабря 2018, 10:08

      Годовую зарплату Фернандеса отбили

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 13 декабря 2018, 09:59

      Достойный прибыль

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 декабря 2018, 09:48

      Здесь менеджменту респект за трансферную политику, финансовую и билетную.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 декабря 2018, 09:46

      Да ещё вчера 23 млн рублей.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 13 декабря 2018, 09:24

      Не плохая сумма за последнее место в группе!!!!!!!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Lev Aleks 13 декабря 2018, 11:26

      Деньги за игры в группе объявят позже.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      Авторитет1 13 декабря 2018, 09:19

      а сколько за аренду стадиона заплатили?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > Авторитет1 13 декабря 2018, 09:29

      Так вот и пишет-заработал, c учетом вычета накладных расходов так всегда считают экономисты всех уровней, а что в ЦСКА умеют считать доказывать не надо.

      4
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Авторитет1 13 декабря 2018, 09:47

      Вы знаете,что такое ПРИБЫЛЬ??? Если нет-к Марксу,"рОман" называется "Капитал",его изучают абсолютно все,невзирая на взгляды на государственное устройство и функционирование экономики.

      1
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