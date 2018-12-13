Влашич: «ЦСКА заработал семь очков и никуда не вышел. Когда последний раз такое было?!»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился наблюдениями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом». Армейцы победили в Мадриде со счетом 3:0, но заняли в своей группе последнее место.

«Я очень разочарован итогом. Я побежал сразу после свистка к скамейке, чтобы узнать результат.

Я был очень зол, когда мне сказали, что «Виктория» выиграла. Но это огромная победа. Когда последний раз «Реал» проигрывал оба матча, да еще и с таким счетом?! Для нашей молодой команды эта победа очень важна.

Мы не сыграем в Лиге Европы, зато сможем сконцентрироваться на чемпионате. У нас есть все, чтобы взять золото в следующем году.

Я больше расстроен, чем рад. Мы заработали семь очков и никуда не вышли. Когда последний раз такое было?! Мне кажется, это впервые», – сказал Влашич.

ЦСКА вылетел. Но они просто красавцы