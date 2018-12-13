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    • Влашич: «ЦСКА заработал семь очков и никуда не вышел. Когда последний раз такое было?!»

    Влашич: «ЦСКА заработал семь очков и никуда не вышел. Когда последний раз такое было?!»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился наблюдениями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом». Армейцы победили в Мадриде со счетом 3:0, но заняли в своей группе последнее место.

    «Я очень разочарован итогом. Я побежал сразу после свистка к скамейке, чтобы узнать результат.

    Я был очень зол, когда мне сказали, что «Виктория» выиграла. Но это огромная победа. Когда последний раз «Реал» проигрывал оба матча, да еще и с таким счетом?! Для нашей молодой команды эта победа очень важна.

    Мы не сыграем в Лиге Европы, зато сможем сконцентрироваться на чемпионате. У нас есть все, чтобы взять золото в следующем году.

    Я больше расстроен, чем рад. Мы заработали семь очков и никуда не вышли. Когда последний раз такое было?! Мне кажется, это впервые», – сказал Влашич.

    ЦСКА вылетел. Но они просто красавцы

    Источник: Sport24

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    13.12.2018 06:38
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 13 декабря 2018, 19:25

      Помню, несколько лет назад Зенит с 6-ю очками в плей-офф вышел

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 13 декабря 2018, 10:26

      Влашичу надо напомнить - Долгие восемь лет никто не мог сотворить подобный трюк. Что интересно, «Наполи» не хватило для выхода из группы 12-и очков – результат, который можно в лучшем случае повторить, но не превзойти.
      На моей памяти и с 9 очками не выходили.
      Выход из группы с наименьшим количеством очков (3 очка за победу)
      "Зенит" (2013/14) - 6

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 декабря 2018, 09:45

      И такое бывает как и с большим количеством очков не выходят из групп.

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 декабря 2018, 09:41

      Было,лет 25 назад,"Копенгаген",по-моему. А жалких завистников-в топку.

      0
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      Рейтинг: +399

      kella 13 декабря 2018, 08:59

      вонючие очки никому не нужны

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 13 декабря 2018, 08:00

      я тебе больше скажу,сегодня Краснодар с 12 очками никуда не выйдет

      0
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      Рейтинг: +12624

      Вомбат > спанчес 13 декабря 2018, 13:52

      Типун вам на язык!

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Вомбат 13 декабря 2018, 16:02

      это мо

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      Рейтинг: +915

      спанчес > спанчес 13 декабря 2018, 16:03

      это мой прогноз

      0
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      Рейтинг: +286

      Milaninho 13 декабря 2018, 06:48

      Проиграли 3 матча из 6 и должны были выйти из группы? Влашич на приколе?

      0
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      Рейтинг: +507

      Arrow10 > Milaninho 13 декабря 2018, 07:04

      ну если бы еще в 1 матче с викторией и в матчах с ромой судьи бы судили не предвзято , то этих 3 поражений и не было бы.

      2
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      Рейтинг: +1970

      Niko > Milaninho 13 декабря 2018, 07:18

      При 7 очках 3 место занимают стабильно

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Milaninho 13 декабря 2018, 07:54

      ливерпуль тоже проиграл 3 матчя из 6

      0
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      Рейтинг: +695

      fan-man > спанчес 13 декабря 2018, 08:29

      Да,но оставшиеся три выиграл

      0
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 13 декабря 2018, 06:46

      Жаль ЦСКА

      1
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