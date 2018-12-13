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    Японец из «Гронингена» Доан может перейти в ЦСКА

    ЦСКА интересуется полузащитником голландского «Гронингена» Рицу Доаном. Армейцы намерены приобрести японца зимой.

    Россияне уже обращались в Голландию насчет футболиста летом, но получили отказ в трансфере. Рыночная стоимость хавбека – 2,5 миллиона евро. Игроку 20 лет.

    Наиболее привычная позиция для японца – место правого хавбека, он может сыграть и в центре, и слева.

    Источник: «Чемпионат»

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    13.12.2018 01:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 декабря 2018, 12:05

      Нисимура тоскует по "односельчанину" .Надо помочь в адаптации.Да и к Родине поближе.ТОлько подозрительно,что фамилия скорее вьетнамская. Может это тамошний россиянин Фернандес,или Ари???

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 13 декабря 2018, 11:46

      Омоложение состава идет полным ходом.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 декабря 2018, 11:04

      В свое время японец Хонда был хорошим приобретением для ЦСКА.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 декабря 2018, 09:24

      К ЦСКА теперь ещё больший будет интерес со стороны молодых и перспективных футболистов. Отказов уже меньше будет, после игр с "Реалом"... )))

      5
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      Рейтинг: +392

      A-Den 13 декабря 2018, 06:08

      Возможно замена Абелю

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > A-Den 13 декабря 2018, 12:06

      Скорее подстраховка на случай ухода Влашича

      1
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      Рейтинг: +9050

      vladik12 13 декабря 2018, 01:19

      Кореша Нисимуре ищут.

      6
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