Японец из «Гронингена» Доан может перейти в ЦСКА

Нисимура тоскует по "односельчанину" .Надо помочь в адаптации.Да и к Родине поближе.ТОлько подозрительно,что фамилия скорее вьетнамская. Может это тамошний россиянин Фернандес,или Ари???
ЦСКА интересуется полузащитником голландского «Гронингена» Рицу Доаном. Армейцы намерены приобрести японца зимой.
Россияне уже обращались в Голландию насчет футболиста летом, но получили отказ в трансфере. Рыночная стоимость хавбека – 2,5 миллиона евро. Игроку 20 лет.
Наиболее привычная позиция для японца – место правого хавбека, он может сыграть и в центре, и слева.