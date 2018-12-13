Японец из «Гронингена» Доан может перейти в ЦСКА

ЦСКА интересуется полузащитником голландского «Гронингена» Рицу Доаном. Армейцы намерены приобрести японца зимой.

Россияне уже обращались в Голландию насчет футболиста летом, но получили отказ в трансфере. Рыночная стоимость хавбека – 2,5 миллиона евро. Игроку 20 лет.

Наиболее привычная позиция для японца – место правого хавбека, он может сыграть и в центре, и слева.