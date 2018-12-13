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    • Директор «Реала» Бутрагеньо: «ЦСКА поступил с нами жестоко»

    Директор «Реала» Бутрагеньо: «ЦСКА поступил с нами жестоко»

    Директор мадридского «Реала» по международным связям Эмилио Бутрагеньо подвел итог матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА (0:3). Сливочные впервые в истории разгромлены в еврокубках дома.

    «Мы не привыкли проигрывать на своем поле. ЦСКА забивал почти в каждой атаке, поступая жестоко. Такого наказания мы не заслужили», – полагает функционер.

    «Реал» занял первое место в группе.

    ЦСКА вылетел. Но они просто красавцы

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    Источник: Твиттер Дермота Корригана

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    13.12.2018 00:37
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru 13 декабря 2018, 17:52

      ...дон Бутрагеньо, не бери в голову... вы же вышли в финал! Аудеверчи!!! Как то так.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 13 декабря 2018, 11:39

      Пусть для вас это будет хорошим уроком.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 13 декабря 2018, 10:39

      Дело случая,что так обыграли

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +81

      snaiper1989 > Жёлто-синий 13 декабря 2018, 13:32

      2 раза за 1 ЛЧ))))походу это ты дело случая.....

      1
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      Рейтинг: +269

      Dos_Santos 13 декабря 2018, 08:53

      Всего лишь громко хлопнули дверью

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Dos_Santos 13 декабря 2018, 09:43

      ...и прищемили яйца.Поэтому и жестоко.

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 13 декабря 2018, 05:08

      Не дай бог теперь ЦСКА попадется в серьезном матче.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      snaiper1989 > КЭТиК 13 декабря 2018, 13:31

      Марсело вроде после первого матча тоже сказал, что ЦСКА ничего не показал....А после этого...молчок!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 13 декабря 2018, 01:11

      Что это за бред? Как понять "жестоко поступил"?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2510

      ALEX ML > zatonn 13 декабря 2018, 01:16

      Вазелин забыл

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2208

      LOKOfanatik19 > zatonn 13 декабря 2018, 05:24

      Первое разгромное поражение дома.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > zatonn 13 декабря 2018, 06:32

      кто-то плохо учился на переводчика

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4632

      Бомбардиръ 13 декабря 2018, 01:10

      Творим историю)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3629

      CSKA57 13 декабря 2018, 00:54

      Хоть это ЦСКА и успокаивает.

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      Рейтинг: +1506

      balam 13 декабря 2018, 00:41

      вот так Рыжик!

      1
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