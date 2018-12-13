Директор «Реала» Бутрагеньо: «ЦСКА поступил с нами жестоко»

Директор мадридского «Реала» по международным связям Эмилио Бутрагеньо подвел итог матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА (0:3). Сливочные впервые в истории разгромлены в еврокубках дома.

«Мы не привыкли проигрывать на своем поле. ЦСКА забивал почти в каждой атаке, поступая жестоко. Такого наказания мы не заслужили», – полагает функционер.

«Реал» занял первое место в группе.

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