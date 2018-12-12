Чалов – о разгроме «Реала»: «Все было как во сне»

Порадовали так порадовали! Мой муж вообще футболом не интересуется, а тут его от экрана было не оттащить. Орал во всё горло при каждом забитом армейцами голе
Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился эмоциями после матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» (3:0). Форвард забил победный гол.
«Выиграли два матча у «Реала» — это что-то невероятное. Что почувствовал, когда узнал, что не вышли в плей-офф Лиги Европы? Очень обидно. Очень хотели весной еще поиграть в еврокубках. С «Реалом» была самая лучшая игра за этот отрезок сезона.
Не было ощущения, что громим «Реал». Все было как во сне. Когда забиваешь один, думаешь, что нельзя расслабляться с такой командой. Два матча с «Реалом», и два на ноль — это тоже история», – сказал игрок в эфире телеканала «Матч Премьер».
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