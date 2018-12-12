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    Чалов – о разгроме «Реала»: «Все было как во сне»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился эмоциями после матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» (3:0). Форвард забил победный гол.

    «Выиграли два матча у «Реала» — это что-то невероятное. Что почувствовал, когда узнал, что не вышли в плей-офф Лиги Европы? Очень обидно. Очень хотели весной еще поиграть в еврокубках. С «Реалом» была самая лучшая игра за этот отрезок сезона.

    Не было ощущения, что громим «Реал». Все было как во сне. Когда забиваешь один, думаешь, что нельзя расслабляться с такой командой. Два матча с «Реалом», и два на ноль — это тоже история», – сказал игрок в эфире телеканала «Матч Премьер».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.12.2018 23:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1351

      15112007 13 декабря 2018, 13:15

      Порадовали так порадовали! Мой муж вообще футболом не интересуется, а тут его от экрана было не оттащить. Орал во всё горло при каждом забитом армейцами голе

      0
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      Рейтинг: +562

      Elisey13 13 декабря 2018, 00:12

      Молодые игроки ЦСКА разгромили Реал в Испании, многое стоит, от души МОЛОДЦЫ!

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 декабря 2018, 00:02

      Делайте выводы.

      1
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      Рейтинг: +9050

      vladik12 12 декабря 2018, 23:48

      Федор, проснись. Вы слабейшая команда группы, где есть Пльзень. О чем вы говорите?) Какой сон. Смотрите в таблицу и плачьте.

      -1
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