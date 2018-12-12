Чалов – о разгроме «Реала»: «Все было как во сне»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился эмоциями после матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» (3:0). Форвард забил победный гол.

«Выиграли два матча у «Реала» — это что-то невероятное. Что почувствовал, когда узнал, что не вышли в плей-офф Лиги Европы? Очень обидно. Очень хотели весной еще поиграть в еврокубках. С «Реалом» была самая лучшая игра за этот отрезок сезона.

Не было ощущения, что громим «Реал». Все было как во сне. Когда забиваешь один, думаешь, что нельзя расслабляться с такой командой. Два матча с «Реалом», и два на ноль — это тоже история», – сказал игрок в эфире телеканала «Матч Премьер».

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