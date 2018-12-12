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    • Тренер «Славии» Трпишовски: «Уверен, что в игре с «Зенитом» добьемся нужного результата»

    Тренер «Славии» Трпишовски: «Уверен, что в игре с «Зенитом» добьемся нужного результата»

    Главный тренер «Славии» Йиндрших Трпишовски в преддверии матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита» выразил уверенность, что его команда добьется нужного результата.

    — Может хватить и одного очка, как будете относиться к поединку? Сыграете в атаку или от обороны?

    — О ничьей думать нельзя, можно начать проигрывать и нервничать. Нужно включить давление и забить первыми. Но даже если мы не забьем первыми, команда не поплывет и сможет достичь нужного результата — в этом я уверен.

    Источник: Sportbox

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    12.12.2018 23:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 14 декабря 2018, 19:42

      Отдатут тебе игру конечно не ачкуй,зачем выигрывать всё равно уже на 1 месте)))

      0
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      Рейтинг: +47

      Slepoy71 13 декабря 2018, 06:41

      Зенит уже последние два матча в отпуске...

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 13 декабря 2018, 00:38

      Очень может быть -- если лавка не покажет , того чего от неё ждут -- да и настроиться ещё надо правильно !

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 декабря 2018, 00:13

      Это не в интересах "Зенита".

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