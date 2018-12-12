Тренер «Славии» Трпишовски: «Уверен, что в игре с «Зенитом» добьемся нужного результата»

Главный тренер «Славии» Йиндрших Трпишовски в преддверии матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита» выразил уверенность, что его команда добьется нужного результата.

— Может хватить и одного очка, как будете относиться к поединку? Сыграете в атаку или от обороны?

— О ничьей думать нельзя, можно начать проигрывать и нервничать. Нужно включить давление и забить первыми. Но даже если мы не забьем первыми, команда не поплывет и сможет достичь нужного результата — в этом я уверен.