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    • ЦСКА – первый клуб, разгромивший «Реал» в еврокубках на «Сантьяго Бернабеу»

    ЦСКА – первый клуб, разгромивший «Реал» в еврокубках на «Сантьяго Бернабеу»

    «Реал» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов разгромно проиграл ЦСКА – 0:3. Это не помешало испанцам финишировать в квартете первыми.

    Армейцы стали первым клубом в истории, который разгромил сливочных на их поле в еврокубках. В первом матче россияне также обыграли «Реал», но с минимальным счетом.

    ЦСКА, несмотря на две победы над действующим победителем Лиги чемпионов, финишировал в группе последним.

    ЦСКА вылетел. Но они просто красавцы

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.12.2018 23:08
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +2231

      river31 13 декабря 2018, 07:50

      Обидно что не вышли даже в ЛЕ. Но по моему, на фоне такой игры против Реала, да еще и победив его, эта новость кажется не такой горькой.))))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3629

      CSKA57 > river31 13 декабря 2018, 10:24

      Подсластили горькую пилюлю.

      2
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 13 декабря 2018, 06:12

      Хорошая победа,жаль не пригодилась

      0
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      Рейтинг: +3673

      АртурZaСМ 13 декабря 2018, 05:48

      Жаль коней. Дважды обыграть да еще и разгромить Реал на их территории и не пройти даже в ЛЕ. Обидно слушььь...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      richi > АртурZaСМ 13 декабря 2018, 16:57

      Плзень надо было обыгрывать - своего прямого конкурента, не Реал.

      1
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      Рейтинг: +159

      Dart Veider 13 декабря 2018, 05:20

      Первым был Ювентус обыгравший Реал с разгромным счетом 3-0 в плей-офф на Сантьяго Бернабеу и только липовый пенальти их остановил в добавленое время

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 13 декабря 2018, 00:20

      в историю вошли а вот в лигу европы не вышли жаль

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 13 декабря 2018, 00:12

      Обыграв два раза Реал в сухую заняв последнее место ... Только наши так могут (( но это победа будет в истории !!! Молодцы

      6
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      Рейтинг: +761

      Britan 13 декабря 2018, 00:05

      пройдет время и никто не вспомнит, что для Реала значила эта игра

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 декабря 2018, 00:03

      После такой блистательной победы и Лига Европы была бы весной не так интересна... Куда интереснее - Чемпионат России и ПУТЁВКА В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ!

      - Бухгалтерия подтверждает - сладко зевнул Евгений Гиннер.

      4
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      Рейтинг: +42

      Naginaykonkretno 13 декабря 2018, 00:00

      ЦВПБ ВЕЧНО!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +42

      Naginaykonkretno 13 декабря 2018, 00:00

      Нашим клубам победы завтра включая и спартак.

      4
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Naginaykonkretno 13 декабря 2018, 00:05

      ...а его неадекватной части поклонников-пургену.

      2
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