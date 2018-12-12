ЦСКА – первый клуб, разгромивший «Реал» в еврокубках на «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов разгромно проиграл ЦСКА – 0:3. Это не помешало испанцам финишировать в квартете первыми.

Армейцы стали первым клубом в истории, который разгромил сливочных на их поле в еврокубках. В первом матче россияне также обыграли «Реал», но с минимальным счетом.

ЦСКА, несмотря на две победы над действующим победителем Лиги чемпионов, финишировал в группе последним.

ЦСКА вылетел. Но они просто красавцы