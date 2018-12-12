Лига чемпионов. «Шахтер» в Киеве примет «Лион» в игре за выход в 1/8 финала

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов встретятся «Шахтер» и «Лион». Поскольку в Харькове введено военное положение, УЕФА перенес встречу в Киев – на стадион, который принимал финал Евро-2012.

Для прохода в плей-офф дончанам нужна победа. Французов устроит ничья. Первая встреча между командами завершилась ничьей – 2:2.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Киеве на «Олимпийском». Начало -в 23:00 по Москве.

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