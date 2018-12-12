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    • Лига чемпионов. «Шахтер» в Киеве примет «Лион» в игре за выход в 1/8 финала

    Лига чемпионов. «Шахтер» в Киеве примет «Лион» в игре за выход в 1/8 финала

    В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов встретятся «Шахтер» и «Лион». Поскольку в Харькове введено военное положение, УЕФА перенес встречу в Киев – на стадион, который принимал финал Евро-2012.

    Для прохода в плей-офф дончанам нужна победа. Французов устроит ничья. Первая встреча между командами завершилась ничьей – 2:2.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Киеве на «Олимпийском». Начало -в 23:00 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Самая интересная группа ЛЧ зависит от военного положения на Украине

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.12.2018 22:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1064

      Сержтир 13 декабря 2018, 01:05

      Шахтёр как бы с Донецка но не играет там уже 4 года может пора переиминовать команду в Бомжи Украины.

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      Рейтинг: +6125

      AtticusFinch 12 декабря 2018, 23:04

      Эта блевотина бандеровская даже матч начать не даёт!А потому орут о целостности Украины и отдайте Крым))

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      Рейтинг: +6125

      AtticusFinch 12 декабря 2018, 23:01

      Кто додумался это га вно показывать вместо матчей манчестеров?

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