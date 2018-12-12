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    • Трех голов на «Сантьяго Бернабеу» не хватило ЦСКА для выхода в плей-офф Лиги Европы

    Трех голов на «Сантьяго Бернабеу» не хватило ЦСКА для выхода в плей-офф Лиги Европы

    Завершился матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и ЦСКА. Предлагаем вашему вниманию все голы встречи.

    0:1 – Чалов, 37

    0:2 – Щенников, 43

    0:3 – Сигурдссон, 73

    GIF-файлы взяты с телетрансляции канала «Матч Премьер». «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию игры в Мадриде.

    ЦСКА вылетел. Но они просто красавцы

    Источник: Твиттер «Бизнес Онлайн»

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    12.12.2018 23:14
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    Комментарии83
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 13 декабря 2018, 11:16

      ЦСКА конечно удивил. С другой стороны не верилось что Виктория сможет выиграть у Ромы. Но это случилось.

      3
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      Рейтинг: +12624

      Вомбат > zigbert 13 декабря 2018, 13:59

      Если вам в это не верилось, значит вы лишь недавно стали интересоваться футболом. Знающие люди в победе чехов не сомневались, потому что для них это был решающий матч, а для Ромы товарищеский. Совет - посмотрите в записи товарищеский матч Россия- Бразилия (2018), а потом официальный матч Россия-Хорватия (2018), и поймете разницу.

      -1
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      Рейтинг: +3824

      anatolich72 13 декабря 2018, 10:22

      Игра классная, но в итоге последние, а это значит худшие в группе.

      1
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      Рейтинг: +19

      zabaikalec62 13 декабря 2018, 07:29

      Всё как в РПЛ - против сильных команд играют с удвоенной энергией, против слабых на расслабоне. Увы...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 13 декабря 2018, 00:46

      Не ждали, но баллов подкинули достаточно...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5072

      Т34 13 декабря 2018, 00:23

      "Реал" дважды проиграл коням, но выходит в плей-офф с первого места. Кони выиграли у лидера дважды, но уходит из Лиги чемпионов с привычного четвертого места. Хоть и хлопнули дверью разгромив "Реал", но кроме морального удовлетворения ничего не получили. Зато показали "девочкам" из РЖД, как можно играть в Лиге чемпионов и побеждать. Коней с победой! Да и очки в копилку России не лишние.

      6
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 13 декабря 2018, 00:18

      Хорошо сыграли,но все равно дальше не прошли - жалко.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > VeniaminS 13 декабря 2018, 00:20

      Не жалко. Будут Чемпионство брать.

      -1
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      Рейтинг: +1126

      richi 12 декабря 2018, 23:57

      Турнир выигрывает тот, кто выигрывает турнир. Идиоты радуются разгрому фаворита...
      Неужели все так сложно?
      Если, ты разгромил фаворита, но не прошел дальше, то ты - ЛОХ?
      Сильные играют дальше - лохи радуются локальной победе.

      -1
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 12 декабря 2018, 23:53

      молодцы! слов нет. никак не ожидал, что Виктория обыграет Рому. Обидно конечно, но супер просто. Два раза Реал натянуть. А второй раз еще и на Сантьяго Бернабеу, да со счетом 0 - 3. Браво!

      5
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      Рейтинг: +1126

      richi 12 декабря 2018, 23:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вы идиоты? Вы, мля, идиоты?

      -7
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      ...
      Рейтинг: +73

      Оборонщик > richi 13 декабря 2018, 08:51

      Успокойся дядя!) А то слюни во все стороны!

      0
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 12 декабря 2018, 23:44

      Неожиданно, и очень приятно)

      1
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