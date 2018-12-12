Трех голов на «Сантьяго Бернабеу» не хватило ЦСКА для выхода в плей-офф Лиги Европы

ЦСКА конечно удивил. С другой стороны не верилось что Виктория сможет выиграть у Ромы. Но это случилось.
Завершился матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и ЦСКА. Предлагаем вашему вниманию все голы встречи.
0:1 – Чалов, 37
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— Спорт БО (@Sport_BO) 12 декабря 2018 г.
0:2 – Щенников, 43
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— Спорт БО (@Sport_BO) 12 декабря 2018 г.
0:3 – Сигурдссон, 73
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— Спорт БО (@Sport_BO) 12 декабря 2018 г.
GIF-файлы взяты с телетрансляции канала «Матч Премьер». «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию игры в Мадриде.
ЦСКА вылетел. Но они просто красавцы