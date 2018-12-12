Кононов: «Матч с «Вильярреалом» – это финал. Главная игра года»

Второй Бубен, пора составить менять амплуа.
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Вильярреала». Россиянам необходима победа.
«Обе команды любят атаковать, любят комбинационный футбол. В Москве была игра на встречных курсах. Что ожидать от этой игры? Это финал. Финал группы. Каждый понимает – кто победит, тот и идет дальше. Для нас этот матч – самый главный в году», – считает тренер.
Спартаковцы идут в квартете последними.
Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?
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