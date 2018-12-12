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    • Кононов: «Матч с «Вильярреалом» – это финал. Главная игра года»

    Кононов: «Матч с «Вильярреалом» – это финал. Главная игра года»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Вильярреала». Россиянам необходима победа.

    «Обе команды любят атаковать, любят комбинационный футбол. В Москве была игра на встречных курсах. Что ожидать от этой игры? Это финал. Финал группы. Каждый понимает – кто победит, тот и идет дальше. Для нас этот матч – самый главный в году», – считает тренер.

    Спартаковцы идут в квартете последними.

    Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.12.2018 21:22
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr 13 декабря 2018, 22:48

      Второй Бубен, пора составить менять амплуа.

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 13 декабря 2018, 10:39

      Главная ли? Главные матчи будут во второй части сезона. А сейчас главное - меньше слов ,больше дела.

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 13 декабря 2018, 00:27

      Кононов решил Рианчо за пояс заткнуть по говорильне? Делом надо заниматься, а не кулаками в грудь бить.

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 декабря 2018, 00:11

      Никогда раньше не думал,что Кононов такой пустобрех! И говорит,и говорит...За месяц столько тривиальностей наговорил,что иному на всю карьеру хватило бы.Не к добру это.

      2
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 13 декабря 2018, 00:09

      Очень хочется верить в очередное чудо от Спартака! Но... если реально смотреть на вещи, то шансов очень мало. Да и надо ли играть весной, попадая, скорее всего со второго места, на сильный европейский клуб? И слабо верится, что эти игроки Спартака захотят играть на три фронта - в чемпионате, кубке и ЛЕ. Хотя, может быть я ошибаюсь. Всё - таки мяч круглый, и надежда умирает последней.

      2
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      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ 12 декабря 2018, 22:05

      Спартаку нечего делать в еврокубках, только позорятся постоянно..))

      -2
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      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ > mopecekca 12 декабря 2018, 23:05

      Ну а что не так я сказала, каждый год какой нибудь позор случается...)))уже даже не смешно )))

      0
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      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ > mopecekca 12 декабря 2018, 23:09

      Завтра после матча ты уже наверное за другой клуб болеть будешь...)) и аву поменяешь ))

      1
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      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ > mopecekca 12 декабря 2018, 23:11

      Не исключено ))

      1
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      Рейтинг: +9050

      vladik12 > mopecekca 13 декабря 2018, 01:42

      Ты реально думаешь, что это женщина?) Этого клоуна под женским ником все давно знают.

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес > mopecekca 13 декабря 2018, 09:01

      если???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 12 декабря 2018, 21:38

      я очень надеюсь что мы победим!

      5
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      Рейтинг: +3438

      violator20 12 декабря 2018, 21:34

      Будем конечно болеть за Спартак, это футбол, всякое бывает.....

      6
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > violator20 13 декабря 2018, 00:12

      Да,сегодня так уже можно говорить с полным основанием.Удачи противным свинкам!

      2
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