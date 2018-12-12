ОНК: «К Кокорину не пускают массажистку, но говорить об инвалидности Александра преждевременно»

Сначала люди думают головой, а затем что-то делают.Ребята в прямом и переносном смысле сначала включили ноги и другие части тела, а теперь пожинают плоды своей безнаказанности и бездумности за прошлые деяния.
Конечно, им сейчас не сахар, но нужно вовремя включать голову, чтобы туда не попадать.Но отвечать за такие проделки нужно!
Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала о проблемах с медицинским обслуживанием для футболиста Александра Кокорина. Ранее адвокат игрока заговорила о потенциальной инвалидности для спортсмена.
– Как Кокорин может получить требующуюся помощь, если в условиях СИЗО это невозможно?
– Как вариант, если необходимы экстренные меры, нужно просить следствие разрешить конкретному специалисту, у которого обследовался заключенный, посетить изолятор. Врач проведет осмотр и назначит лечение, исходя из возможностей, которые есть в СИЗО.
Например, понятно, что там нереально делать массаж – пока не было ни одного случая, чтобы массажисткам разрешали посещения и оказание услуг. Медсестры и санитарки СИЗО тоже этим, понятно, не занимаются, поскольку у них и так хватает дел. С водными процедурами, которые также иногда назначают спортсменам, также все непросто. Налить куда-то воду для того, чтобы опустить в нее ногу и выполнять какие-то движения не получится.
Все, кто сидит в СИЗО, моются раз в неделю, при этом, конечно, не в ванной – больших емкостей в душевых нет. Получается, что травмированный спортсмен в таких условиях рискует потерять форму.
– Адвокат Кокорина говорит, что дело может обернуться не просто потерей формы, а хромотой или даже инвалидностью.
– Для того чтобы делать подобные заявления, нужно иметь какие-то медицинские документы, это подтверждающие. Лично я никаких бумаг о травме Александра не видела. Врачи СИЗО нам также ничего о состоянии здоровья Кокорина не рассказывали, так что нужно провести небольшое расследование, чтобы установить, в чем здесь дело.
Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:
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