ОНК: «К Кокорину не пускают массажистку, но говорить об инвалидности Александра преждевременно»

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала о проблемах с медицинским обслуживанием для футболиста Александра Кокорина. Ранее адвокат игрока заговорила о потенциальной инвалидности для спортсмена.

– Как Кокорин может получить требующуюся помощь, если в условиях СИЗО это невозможно?

– Как вариант, если необходимы экстренные меры, нужно просить следствие разрешить конкретному специалисту, у которого обследовался заключенный, посетить изолятор. Врач проведет осмотр и назначит лечение, исходя из возможностей, которые есть в СИЗО.

Например, понятно, что там нереально делать массаж – пока не было ни одного случая, чтобы массажисткам разрешали посещения и оказание услуг. Медсестры и санитарки СИЗО тоже этим, понятно, не занимаются, поскольку у них и так хватает дел. С водными процедурами, которые также иногда назначают спортсменам, также все непросто. Налить куда-то воду для того, чтобы опустить в нее ногу и выполнять какие-то движения не получится.

Все, кто сидит в СИЗО, моются раз в неделю, при этом, конечно, не в ванной – больших емкостей в душевых нет. Получается, что травмированный спортсмен в таких условиях рискует потерять форму.

– Адвокат Кокорина говорит, что дело может обернуться не просто потерей формы, а хромотой или даже инвалидностью.

– Для того чтобы делать подобные заявления, нужно иметь какие-то медицинские документы, это подтверждающие. Лично я никаких бумаг о травме Александра не видела. Врачи СИЗО нам также ничего о состоянии здоровья Кокорина не рассказывали, так что нужно провести небольшое расследование, чтобы установить, в чем здесь дело.

Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.