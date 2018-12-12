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    • ОНК: «К Кокорину не пускают массажистку, но говорить об инвалидности Александра преждевременно»

    ОНК: «К Кокорину не пускают массажистку, но говорить об инвалидности Александра преждевременно»

    Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала о проблемах с медицинским обслуживанием для футболиста Александра Кокорина. Ранее адвокат игрока заговорила о потенциальной инвалидности для спортсмена.

    – Как Кокорин может получить требующуюся помощь, если в условиях СИЗО это невозможно?

    – Как вариант, если необходимы экстренные меры, нужно просить следствие разрешить конкретному специалисту, у которого обследовался заключенный, посетить изолятор. Врач проведет осмотр и назначит лечение, исходя из возможностей, которые есть в СИЗО.

    Например, понятно, что там нереально делать массаж – пока не было ни одного случая, чтобы массажисткам разрешали посещения и оказание услуг. Медсестры и санитарки СИЗО тоже этим, понятно, не занимаются, поскольку у них и так хватает дел. С водными процедурами, которые также иногда назначают спортсменам, также все непросто. Налить куда-то воду для того, чтобы опустить в нее ногу и выполнять какие-то движения не получится.

    Все, кто сидит в СИЗО, моются раз в неделю, при этом, конечно, не в ванной – больших емкостей в душевых нет. Получается, что травмированный спортсмен в таких условиях рискует потерять форму.

    – Адвокат Кокорина говорит, что дело может обернуться не просто потерей формы, а хромотой или даже инвалидностью.

    – Для того чтобы делать подобные заявления, нужно иметь какие-то медицинские документы, это подтверждающие. Лично я никаких бумаг о травме Александра не видела. Врачи СИЗО нам также ничего о состоянии здоровья Кокорина не рассказывали, так что нужно провести небольшое расследование, чтобы установить, в чем здесь дело.

    Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.12.2018 21:12
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    Комментарии32
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    • ...
      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 13 декабря 2018, 14:23

      Сначала люди думают головой, а затем что-то делают.Ребята в прямом и переносном смысле сначала включили ноги и другие части тела, а теперь пожинают плоды своей безнаказанности и бездумности за прошлые деяния.
      Конечно, им сейчас не сахар, но нужно вовремя включать голову, чтобы туда не попадать.Но отвечать за такие проделки нужно!

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 13 декабря 2018, 10:29

      Законы СИЗО для всех должны быть одинаковы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2038

      DMитрий 13 декабря 2018, 09:49

      Какая нахрен потенциальная инвалидность!!!? Он с мамаем уже инвалиды - НА ГОЛОВУ! Ему не массажистка нужна, а психолог хороший! Татуированному похоже даже такой вариант уже не поможет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      kanaev 13 декабря 2018, 06:56

      Массажистку???Сидельцев пусть попросит,они его помассажируют кожаной иглой!!!Совсем охренел!!!Даже не массажиста просит а массажистку!!!П@здец!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 13 декабря 2018, 03:25

      Какая нахрен масажистка??? Так подрочит или кого попросит...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 13 декабря 2018, 00:45

      На жалость давят.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15452

      японец 13 декабря 2018, 00:21

      Пусть охранник его табуреткой массажирует ....

      5
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    • ...
      Рейтинг: +457

      DENZILLO-Спартак 12 декабря 2018, 23:33

      Массажистку ему бедному не пускают! =)))) А может ему надо мужчину запустить и устроить крюгеркохайнер по делом его!!!!!????

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 12 декабря 2018, 23:11

      Кстати, Э. Стрельцов не долго жил свой век. Кто помнит от чего он умер и как на это повлияли годы заключения ?

      2
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      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > ДВС 12 декабря 2018, 23:19

      И чего?

      0
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      ...
      Рейтинг: +17247

      vick-north-west > ДВС 12 декабря 2018, 23:32

      Скончался от рака легких. Курил много. А еще в 80-е ездил со сборной ветеранов СССР по стране. Умер в 1990-м в 53 года.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 декабря 2018, 23:04

      Об инвалидности можно говорить тех, кто эту хрень несёт, а другие публикуют...

      6
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