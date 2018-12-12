Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Адвокат Кокорина: «Если Александр не начнет тренироваться, он может встать на костыли и остаться калекой»

    Адвокат Кокорина: «Если Александр не начнет тренироваться, он может встать на костыли и остаться калекой»

    Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что нахождение в СИЗО длительное время может нанести большой урон здоровью футболиста. По его словам, форвард даже может стать калекой на костылях.

    «У моего доверителя незадолго до инцидента [в середине марта] была операция в Италии на коленном суставе и ахиллесовом сухожилии. Если Александру Кокорину не начать тренироваться, он может встать на костыли. У Кокорина не закончена до конца реабилитация после хирургического вмешательства. Если его изолировать, он может стать калекой», – сказал Ромашов.

    Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы в октябре на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство». 5 декабря суд по просьбе следствия продлил содержание футболистов под стражей до 8 февраля.

    Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.12.2018 15:47
    Рекомендуем
    Комментарии85
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 13 декабря 2018, 03:45

      по хате пусть бегает крича-панду геть в Китай!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10744

      ivany4 12 декабря 2018, 21:02

      Пора адвокату готовить иск на врачей Зенита, за то, что недолеченного игрока выпускают играть в официальных играх.)
      Ну а что бы поддерживать физическую форму, если не хватает времени в спортзале, можно сделать его постоянным дежурным по сизо. Коридоры длинные, знай бегай с метлой на время.)))
      Честно говоря, адвокаты такими действиями вызывают только отвращение к задержанным.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7798

      mihail200606 12 декабря 2018, 20:38

      ну придумали еще один повод разжалобить судью..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      М.Т. 12 декабря 2018, 20:34

      А если не наносить удары стульями по голове,то локтевой и плечевой суставы работать перестанут

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      R-W_warrior 12 декабря 2018, 20:32

      Тут есть несомненный плюс-через костыли он сможет вылечить себе башку.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 12 декабря 2018, 20:27

      Стрельцов вроде тоже был далеко не долгожитель. Тюрьма здоровья не прибавляет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 12 декабря 2018, 19:54

      Какие же отбросы общества. До посадки в СИЗО можно делать все. Да пусть там бухают и снимают хоть шатл, мне личная жизнь по барабану. Но ведь постоянно мешали другим, били, унижали. А тут все, как из хрусталика сделан.В этом мире нужно отвечать за свои поступки, рано или поздно.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      splint1989 12 декабря 2018, 19:37

      У нас вообще часто из сизо и тюрем выходят калеками, надо думать прежде чем творить такую *****..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 декабря 2018, 19:35

      Это уже конечно перебор... Если б такая возможность была на горизонте, его бы не подпустили и близко к основному составу пока тот не вылечится.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Cнег 12 декабря 2018, 19:31

      Адвокаты в своём амплуа: одно ху....о, в футболе НИХЕРА не понимают :поганую туфту несут о том, что мышцы вдруг одеревенеют, Мамай с Кокориным НЕ СМОГУТ , вдруг, родить...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > Cнег 12 декабря 2018, 19:48

      В данном случае это их проблемы

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 