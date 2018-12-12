Адвокат Кокорина: «Если Александр не начнет тренироваться, он может встать на костыли и остаться калекой»

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что нахождение в СИЗО длительное время может нанести большой урон здоровью футболиста. По его словам, форвард даже может стать калекой на костылях.

«У моего доверителя незадолго до инцидента [в середине марта] была операция в Италии на коленном суставе и ахиллесовом сухожилии. Если Александру Кокорину не начать тренироваться, он может встать на костыли. У Кокорина не закончена до конца реабилитация после хирургического вмешательства. Если его изолировать, он может стать калекой», – сказал Ромашов.

Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы в октябре на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство». 5 декабря суд по просьбе следствия продлил содержание футболистов под стражей до 8 февраля.

Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

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