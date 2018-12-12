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    Божович: «Настоящие «Крылья Советов» увидим весной»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович выразил надежду, что во второй части чемпионата России команда будет выступать лучше. Сейчас самарцы идут в зоне переходных матчей.

    – Сборы начнутся 14 января. Вам достаточно полутора месяцев, что будут до возобновления чемпионата, чтобы сделать команду такой, какой вы ее хотите видеть? Если можно так сказать, когда вы и мы увидим настоящие «Крылья» Божовича?

    – Настоящие «Крылья», надеюсь, увидим с возобновлением чемпионата, времени достаточно. Мы уже изменили схему игры, состав.

    Так что кардинальных изменений не будет, продолжаем работу. Игроки, которые приедут, должны нас усилить, и уже с ними будем выглядеть лучше.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    12.12.2018 20:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 12 декабря 2018, 23:44

      Крылья гриль чтоль?????

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main 12 декабря 2018, 22:56

      Прям крылья сити чтоль

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24660

      DOCTOR PENALTY 12 декабря 2018, 21:16

      Крылья будут выглядеть по-графски!

      0
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      Рейтинг: +9050

      vladik12 12 декабря 2018, 20:56

      Угрожает тип?

      0
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