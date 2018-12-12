Божович: «Настоящие «Крылья Советов» увидим весной»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович выразил надежду, что во второй части чемпионата России команда будет выступать лучше. Сейчас самарцы идут в зоне переходных матчей.

– Сборы начнутся 14 января. Вам достаточно полутора месяцев, что будут до возобновления чемпионата, чтобы сделать команду такой, какой вы ее хотите видеть? Если можно так сказать, когда вы и мы увидим настоящие «Крылья» Божовича?

– Настоящие «Крылья», надеюсь, увидим с возобновлением чемпионата, времени достаточно. Мы уже изменили схему игры, состав.

Так что кардинальных изменений не будет, продолжаем работу. Игроки, которые приедут, должны нас усилить, и уже с ними будем выглядеть лучше.