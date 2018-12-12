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    Кононов: «Каждый выигрыш «Спартака» – это чудо»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов в преддверии матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Вильярреала» назвал каждую победу красно-белых чудом. Игра в Испании состоится завтра, 13 декабря.

    «Да, у нас есть травмированные футболисты. Но, думаю, каждая победа – не только в завтрашней игре, – это и есть чудо. Выигрыш означает, что команда сделала много и сотворила чудо. Завтра сыграют те, кто здоров и кто готов», – сказал специалист.

    «Спартаку» в Испании необходима победа.

    Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Sport24

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    12.12.2018 20:22
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +6913

      батог 13 декабря 2018, 18:29

      Ну и ждем ЧУДА!!!

      2
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 13 декабря 2018, 17:10

      Кононов сам удивляется каждому очку набранного Спартаком - настолько слабая команда.

      2
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      Рейтинг: +594

      спартач-тверь 13 декабря 2018, 14:50

      Мне полтинник ,а я всё ещё верю в деда мороза....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 13 декабря 2018, 10:08

      Уповать только на чудо ,было бы глупостью. Надо строить игру и готовится к матчам.

      5
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 13 декабря 2018, 00:01

      Хорошо стебанулся! Чудо есть - чуда нет. Верно, сейчас каждая победа Спартака - это не поставленная игра, а просто очередное чудо. Надеюсь, что после зимней паузы, будет игра без всяких чудес, игра, приносящая победы и радость болельщикам!

      5
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 декабря 2018, 22:59

      Нормальный тренер! Только на чудо надеется! Думаю, что чуда в Испании больше не будет! Хватило сегодня одного, а снаряд 2 раза в одну воронку не попадает!

      3
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      Рейтинг: +987

      Mirak92 12 декабря 2018, 22:20

      Иди на.й конов,на барнабео твориться такое,не до тебя сейчас,конявые дичь вытворчют))))во ребята)

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      Рейтинг: +952

      AЛЕКС73 12 декабря 2018, 21:52

      Жаль что с нами нет Игоря Кио...мог бы помочь сотворить чудо....

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 декабря 2018, 21:33

      Это что же, болельщикам предлагают верить в чудеса ?...

      3
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Рубик Докоян 12 декабря 2018, 21:55

      Нет,это соломку стелят. Если проиграют,скажут: "чуда не произошло"

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      Рейтинг: +6125

      AtticusFinch 12 декабря 2018, 21:22

      За последние лет 10 чудо в Лиге Европы произошло один раз))))победа на Рейнджерс)))а сливов не счесть

      1
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