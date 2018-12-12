Кононов: «Каждый выигрыш «Спартака» – это чудо»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов в преддверии матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Вильярреала» назвал каждую победу красно-белых чудом. Игра в Испании состоится завтра, 13 декабря.

«Да, у нас есть травмированные футболисты. Но, думаю, каждая победа – не только в завтрашней игре, – это и есть чудо. Выигрыш означает, что команда сделала много и сотворила чудо. Завтра сыграют те, кто здоров и кто готов», – сказал специалист.

«Спартаку» в Испании необходима победа.

Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

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