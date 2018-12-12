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    • Игрок «Вильярреала» Форнальс: «У «Спартака» в атаке есть сильные футболисты»

    Игрок «Вильярреала» Форнальс: «У «Спартака» в атаке есть сильные футболисты»

    Атакующий игрок «Вильярреала» Пабло Форнальс дал характеристику «Спартаку» – сопернику испанцев по матчу шестого тура группового этапа Лиги Европы. Футболист отметил атаку россиян.

    «Мы покинем турнир, если проиграем. В атаке у соперника выступают сильные футболисты. Надеемся на помощь стадиона. Нужно завершить год в Европе на мажорной ноте», – сказал Форнальс.

    «Спартаку» в Испании необходима победа.

    Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: ФК «Вильярреал»

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    12.12.2018 19:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +766

      k611 12 декабря 2018, 20:22

      Если Спартак выиграет, то он выходит в плэй-офф со 2-го места. У Рапида сейчас 7 очков, у Рейнджерс 6 очков. У испанцев 7 очков, у Спартака 5-ть. А пишут, что не гарантирован, очки посчитайте.

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