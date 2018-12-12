Игрок «Вильярреала» Форнальс: «У «Спартака» в атаке есть сильные футболисты»

Атакующий игрок «Вильярреала» Пабло Форнальс дал характеристику «Спартаку» – сопернику испанцев по матчу шестого тура группового этапа Лиги Европы. Футболист отметил атаку россиян.

«Мы покинем турнир, если проиграем. В атаке у соперника выступают сильные футболисты. Надеемся на помощь стадиона. Нужно завершить год в Европе на мажорной ноте», – сказал Форнальс.

«Спартаку» в Испании необходима победа.

Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

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