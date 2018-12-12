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    • Туре отклонил предложения из Китая и США. Полузащитник хочет выступать в АПЛ

    Туре отклонил предложения из Китая и США. Полузащитник хочет выступать в АПЛ

    Бывший полузащитник «Олимпиакоса» Яя Туре надеется продолжить карьеру в АПЛ.

    На днях 35-летний футболист расторг контракт с греческим клубом, к которому присоединился лишь в сентябре. За это время ивуариец провел команду из Пирея всего пять матчей (225 минут).

    Ради возможного возвращения в Англию Туре отказался от предложений из Китая и США. На этой неделе он вернется в Лондон, где находится дом его семьи.

    Туре уже выступал в АПЛ с 2009 по 2018 год, защищая цвета «Манчестер Сити».

    Источник: Sky Sports

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    12.12.2018 17:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1608

      koli4ka 12 декабря 2018, 19:05

      а может в Спартак...???а чё б и нет???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7558

      серега кашин 12 декабря 2018, 18:52

      зря, в апл он мало кому нужен со своими запросами

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 декабря 2018, 17:56

      Это он погорячился. Селюк пусть надевает на него наручники и везёт в Китай...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 12 декабря 2018, 17:56

      Вот здесь он делает ошибку.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 12 декабря 2018, 17:46

      Да кому ты нужен то в Англии и только полный идиот тебя подпишет

      1
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