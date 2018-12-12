Туре отклонил предложения из Китая и США. Полузащитник хочет выступать в АПЛ

Бывший полузащитник «Олимпиакоса» Яя Туре надеется продолжить карьеру в АПЛ.

На днях 35-летний футболист расторг контракт с греческим клубом, к которому присоединился лишь в сентябре. За это время ивуариец провел команду из Пирея всего пять матчей (225 минут).

Ради возможного возвращения в Англию Туре отказался от предложений из Китая и США. На этой неделе он вернется в Лондон, где находится дом его семьи.

Туре уже выступал в АПЛ с 2009 по 2018 год, защищая цвета «Манчестер Сити».