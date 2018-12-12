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    • Парфенов: «Урал» мог взять больше очков в РПЛ. Команда способна на большее»

    Парфенов: «Урал» мог взять больше очков в РПЛ. Команда способна на большее»

    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов оценил выступление команды в первой половине чемпионата России-2018/19.

    Екатеринбургская команда завершила осеннюю часть сезона на девятом месте. Отставание от зоны еврокубков составляет шесть баллов.

    – Считаю, что могли взять больше очков в чемпионате. Команда способна на большее. Ребята сами об этом знают. И они хотят добиваться результата. Теперь наша задача с пользой провести время до возобновления сезона.

    – Игра команды в сезоне – это следствие проведенных сборов. Анализировали работу команды во время летней подготовки?

    – Мы анализируем нашу работу каждый день. Конечно, изучали, что мы получили от летних сборов. Сделали выводы. Над ошибками будем работать. Главное, что бросается в глаза, это то, что мы пропускаем в каждом матче. Да, мы много атакуем, много тратим сил впереди, но пропускаем.

    – Будет сделан основной акцент на этом на предстоящих сборах?

    – Работать будем комплексно. Уделим внимания и проблемам, но также надо продолжать развивать сильные качества. Благодаря развитию сильных качеств футболисты быстро прогрессируют.

    Источник: Официальный сайт ФК «Урал»

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    12.12.2018 12:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1166

      Karpathian 12 декабря 2018, 17:28

      Я мог стать великим шахматистом, но мне в 14 лет купили комп

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 12 декабря 2018, 14:46

      Зачем говорить мог, могли. Для чего этот пустозвон? Не набрали,значит не смогли, вот и все. Я допустим мог бы стать чемпионом мира по гимнастике, да вот лишних кг.50 мешает.

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 декабря 2018, 13:59

      Все так могут сказать.

      1
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