Парфенов: «Урал» мог взять больше очков в РПЛ. Команда способна на большее»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов оценил выступление команды в первой половине чемпионата России-2018/19.

Екатеринбургская команда завершила осеннюю часть сезона на девятом месте. Отставание от зоны еврокубков составляет шесть баллов.

– Считаю, что могли взять больше очков в чемпионате. Команда способна на большее. Ребята сами об этом знают. И они хотят добиваться результата. Теперь наша задача с пользой провести время до возобновления сезона.

– Игра команды в сезоне – это следствие проведенных сборов. Анализировали работу команды во время летней подготовки?

– Мы анализируем нашу работу каждый день. Конечно, изучали, что мы получили от летних сборов. Сделали выводы. Над ошибками будем работать. Главное, что бросается в глаза, это то, что мы пропускаем в каждом матче. Да, мы много атакуем, много тратим сил впереди, но пропускаем.

– Будет сделан основной акцент на этом на предстоящих сборах?

– Работать будем комплексно. Уделим внимания и проблемам, но также надо продолжать развивать сильные качества. Благодаря развитию сильных качеств футболисты быстро прогрессируют.