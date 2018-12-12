Кейн: «Мы приехали в Барселону и провели фантастическую игру. Это показывает, на что способен «Тоттенхэм»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал ничью с «Барселоной» (1:1) в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов, которая позволила лондонцам выйти в плей-офф турнира.

«Можно ли оценивать этот матч с точки зрения величайших вечеров для «Тоттенхэма»? Да, особенно в Лиге чемпионов для этого клуба.

Конечно, после трех игр все выглядело не очень хорошо, и люди списывали нас со счетов. Но этот матч показывал наш характер и решимость. Мы приехали сюда и провели фантастическую игру. Это показывает, на что мы способны.

Мы радуемся выходу в плей-офф, но мы хотим пойти еще дальше в этом турнире. Мы с нетерпением ждем дальнейшего соперника. И это даст нам огромную веру в будущее», – сказал Кейн.