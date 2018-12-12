Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Кейн: «Мы приехали в Барселону и провели фантастическую игру. Это показывает, на что способен «Тоттенхэм»

    Кейн: «Мы приехали в Барселону и провели фантастическую игру. Это показывает, на что способен «Тоттенхэм»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал ничью с «Барселоной» (1:1) в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов, которая позволила лондонцам выйти в плей-офф турнира.

    «Можно ли оценивать этот матч с точки зрения величайших вечеров для «Тоттенхэма»? Да, особенно в Лиге чемпионов для этого клуба.

    Конечно, после трех игр все выглядело не очень хорошо, и люди списывали нас со счетов. Но этот матч показывал наш характер и решимость. Мы приехали сюда и провели фантастическую игру. Это показывает, на что мы способны.

    Мы радуемся выходу в плей-офф, но мы хотим пойти еще дальше в этом турнире. Мы с нетерпением ждем дальнейшего соперника. И это даст нам огромную веру в будущее», – сказал Кейн.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.12.2018 12:30
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1364

      МВС 12 декабря 2018, 18:21

      на что способен Тоттенхем..на этот вопрос игра,против немотивированного соперника,выступавшего не основным составом,ответа не могла дать.задачу выхода они решили,а вот их дальнейшее продвижение во многом будет зависеть от жребия.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2446

      Maxi_7 12 декабря 2018, 17:24

      Еле еле отыгрались в конце против дубля немотивированной ничем Барселоны...воистину Тоттенхэм способен был проиграть Барсе 5-0, играй она основой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      JackBruce 12 декабря 2018, 17:18

      По-моему, очень слабая игра. С трудом создали несколько голевых моментов, а реализовали всего лишь один.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 декабря 2018, 17:08

      отскочили ребята, но духу признать не хватает - если бы не осечка Интера и полурезервный состав Барсы, пылить вам в ЛЕ. Невыразительно провели групповой этап. В прошлом году как-то поживее выглядели, более основательно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3431

      AZ 12 декабря 2018, 16:51

      Можете поблагодарить ПСВ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 декабря 2018, 16:48

      Если бы Барса играла основным составом и для неё как для "Ливера" например, эта игра была важна, вот тогда и можно было судить об игре "шпор" без всяких скидок. Но молодцы, что и в этих условиях добились желаемого результата.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 12 декабря 2018, 16:02

      Хороший матч провел Тоттенхэм.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 12 декабря 2018, 12:32

      для Барсы матч ничего не решал

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 