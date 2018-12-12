Кейн: «Мы приехали в Барселону и провели фантастическую игру. Это показывает, на что способен «Тоттенхэм»

на что способен Тоттенхем..на этот вопрос игра,против немотивированного соперника,выступавшего не основным составом,ответа не могла дать.задачу выхода они решили,а вот их дальнейшее продвижение во многом будет зависеть от жребия.
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал ничью с «Барселоной» (1:1) в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов, которая позволила лондонцам выйти в плей-офф турнира.
«Можно ли оценивать этот матч с точки зрения величайших вечеров для «Тоттенхэма»? Да, особенно в Лиге чемпионов для этого клуба.
Конечно, после трех игр все выглядело не очень хорошо, и люди списывали нас со счетов. Но этот матч показывал наш характер и решимость. Мы приехали сюда и провели фантастическую игру. Это показывает, на что мы способны.
Мы радуемся выходу в плей-офф, но мы хотим пойти еще дальше в этом турнире. Мы с нетерпением ждем дальнейшего соперника. И это даст нам огромную веру в будущее», – сказал Кейн.