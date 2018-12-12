Мать Глушакова: «Не знаю, почему такое выходит. Давайте подождем суда»

Галина Николаевна, мать полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова прокомментировала ситуацию со своим сыном и его женой Дарьей.

Ранее девушка обратилась в полицию с заявлением на мужа, обвинив его в угрозах убийством.

«Я не общалась с ними. Ничего не знаю. Я не знаю, почему такое выходит. Детей она дает ему, он с детьми встречается. Давайте подождем суда», — заявила мать Глушакова.

«Тебе жизни в Москве не будет. И вообще тебе конец. Чтоб ты сдохла, тварь». Появилось аудио угроз Глушакова жене

В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.