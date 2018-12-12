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    • Мать Глушакова: «Не знаю, почему такое выходит. Давайте подождем суда»

    Мать Глушакова: «Не знаю, почему такое выходит. Давайте подождем суда»

    Галина Николаевна, мать полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова прокомментировала ситуацию со своим сыном и его женой Дарьей.

    Ранее девушка обратилась в полицию с заявлением на мужа, обвинив его в угрозах убийством.

    «Я не общалась с ними. Ничего не знаю. Я не знаю, почему такое выходит. Детей она дает ему, он с детьми встречается. Давайте подождем суда», — заявила мать Глушакова.

    «Тебе жизни в Москве не будет. И вообще тебе конец. Чтоб ты сдохла, тварь». Появилось аудио угроз Глушакова жене

    В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    12.12.2018 11:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 декабря 2018, 16:43

      Может родителям стоило с ними общаться и поговорить, чтобы не было этой публичной стирки грязного белья...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 12 декабря 2018, 16:01

      Мама в адеквате,в отличии от сынка.редко так бывает...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 12 декабря 2018, 15:54

      Как бы то ни было ,суд редко устраивал обе конфликтующие стороны.

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 декабря 2018, 12:13

      Нормальное,здравое высказывание.В отличие от сторон конфликта и адвокатов женской стороны его.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +481

      belrus21 12 декабря 2018, 12:00

      До матери добрались...

      1
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