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    • Адвокат жены Глушакова: «Такое ощущение, что кое-кто застрял в 90-х»

    Адвокат жены Глушакова: «Такое ощущение, что кое-кто застрял в 90-х»

    Сергей Жорин, адвокат жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал оскорбления и угрозы футболиста.

    Ранее девушка обратилась в полицию с заявлением на мужа, обвинив его в угрозах убийством.

    «Ну что за человек? Готов раздать деньги всем, только не своим детям. Уважаемых людей упоминает. Как это можно объяснить? Такое ощущение, что кое-кто застрял в 90-х. Зачем угрожать, когда можно обо всем договориться? Как считаете?» – сообщил адвокат.

    «Тебе жизни в Москве не будет. И вообще тебе конец. Чтоб ты сдохла, тварь». Появилось аудио угроз Глушакова жене

    В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Твиттер Сергея Жорина

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    12.12.2018 10:40
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 12 декабря 2018, 15:36

      Угрожать не надо ,лучше договорится.

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      Рейтинг: +2420

      zritelx > zigbert 12 декабря 2018, 19:14

      У футболистов особая ситуация , на них КЗОТ практически не распространяется, по закону о браке и семье обязаны платить все граждане 25 процентов на 1 ребенка , 33 на двух детей, но как не хочется отдавать даже четверть с миллионных контрактов, тут не очень понятно поведение судей - хоть ты разнорабочий , хоть министр - проценты по алиментам для всех одинаковы, на что рассчитывают некоторые высокооплачиваемые спортсмены -непонятно.

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      Рейтинг: +970

      партизан84 12 декабря 2018, 14:25

      забавно выходит:
      он был капитаном в чемпионском сезоне - не смейте его трогать, предатели, вы на руках его носили, водку с ним пили.
      она родила тебе детей, много лет с тобой жила, еще до большого успеха - не куй ее и детей, мразь она и прочее (хотя о ее косяках или предательстве мало что слышно)

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 декабря 2018, 14:01

      Интернет-стукач Жорин,именуемый себя адвокатом,застрял в 1937 году.

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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 12 декабря 2018, 12:57

      Жадность порождает бедность...

      1
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      Рейтинг: +306

      Bobafett 12 декабря 2018, 11:44

      Как минимум, это просто не по мужски

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      Рейтинг: +1276

      Миша13 12 декабря 2018, 11:39

      В 90е.все росло и развивалось..в каждой дыре магазин возникал..предпринимательство тянуло всю страну..а сейчас одно ворье в кабинетах и менты которые это ворье охраняют..

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Миша13 12 декабря 2018, 14:02

      Шоб вас всех вернуть в девяностые! Но меня-увольте!

      1
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      Рейтинг: +3551

      momwig_ 12 декабря 2018, 11:13

      Дело не в 90-х, в них большей частью застряла вся наша страна, просто с подачи нашего Президента теперь так говорить не принято. А понятия людей в определенных сферах никуда не делись. Что уж говорить о случаях, когда интеллект человека, мягко говоря, не дотягивает до уверенного среднего.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 декабря 2018, 11:09

      Кто-то в 90-е ещё нос рукавом вытирал, бегая по двору...

      4
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Рубик Докоян 12 декабря 2018, 14:05

      Не,Жорин учился "тагда на юрыдичском фокультете сильхозакадэмии".

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Агасфер 12 декабря 2018, 15:58

      ))) Я же не про него, а про Глушака. Жорин ведь на него намекает. Что пацанчик Дима Глушаков, живя в Миллерово, (это глушь Ростовской обл. ) может знать про лихие 90-е ?...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 12 декабря 2018, 18:21

      ))) Денис, уже, блин, с ними и заговариваться начнёшь...

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