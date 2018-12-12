Адвокат жены Глушакова: «Такое ощущение, что кое-кто застрял в 90-х»

Сергей Жорин, адвокат жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал оскорбления и угрозы футболиста.

Ранее девушка обратилась в полицию с заявлением на мужа, обвинив его в угрозах убийством.

«Ну что за человек? Готов раздать деньги всем, только не своим детям. Уважаемых людей упоминает. Как это можно объяснить? Такое ощущение, что кое-кто застрял в 90-х. Зачем угрожать, когда можно обо всем договориться? Как считаете?» – сообщил адвокат.

«Тебе жизни в Москве не будет. И вообще тебе конец. Чтоб ты сдохла, тварь». Появилось аудио угроз Глушакова жене

В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

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