Газизов: «Выступаю за увеличение количества команд в РПЛ. Хочу, чтобы играли на третий и четвертый день после матча»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ​выразил мнение, что количество команд в чемпионате России должно быть увеличено.

На данный момент в РПЛ выступает 16 клубов.

– Какое количество команд должно быть в РПЛ?

– Являюсь приверженцем увеличения количества команд в чемпионате России. Выступаю за то, чтобы играли на третий и четвертый день после матча. В России построилось много стадионов к чемпионату мира-2018. Такие большие сооружения должны быть в РПЛ. Чем больше игр, тем лучше для всех.