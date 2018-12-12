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    • Газизов: «Выступаю за увеличение количества команд в РПЛ. Хочу, чтобы играли на третий и четвертый день после матча»

    Газизов: «Выступаю за увеличение количества команд в РПЛ. Хочу, чтобы играли на третий и четвертый день после матча»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ​выразил мнение, что количество команд в чемпионате России должно быть увеличено.

    На данный момент в РПЛ выступает 16 клубов.

    – Какое количество команд должно быть в РПЛ?

    – Являюсь приверженцем увеличения количества команд в чемпионате России. Выступаю за то, чтобы играли на третий и четвертый день после матча. В России построилось много стадионов к чемпионату мира-2018. Такие большие сооружения должны быть в РПЛ. Чем больше игр, тем лучше для всех.

    Источник: Канал «Уфы» в YouTube

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    12.12.2018 10:14
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 12 декабря 2018, 19:27

      На мой взгляд, такое возможно только по системе Весна-осень

      0
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      Рейтинг: +104

      itarnmag 12 декабря 2018, 19:01

      У Многих команд,которые играют в чемпионате,нет денег,люди не ходят на футбол,а им подавай еще команд

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 12 декабря 2018, 15:06

      Теперь эти то 16 команд как бы сохранить?

      2
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 12 декабря 2018, 14:47

      Расскажи это болельщикам Амкара и Тосно.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 декабря 2018, 13:29

      С таким количеством команд сегодня играем весной по болоту, а поздней
      осенью и началом зимы в снегу и в мороз. В таком случае нужно не играть
      в ЛЕ, ЛЕ и на кубок России и некогда будет играть сборной РФ.Пять
      команд из ФНЛ добавить в РПЛ и любуйтесь отечественным футболом.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 12 декабря 2018, 12:23

      Разумное предложение

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +800

      Театрал 12 декабря 2018, 12:22

      Вылетишь в ФНЛ, там так и будешь играть!

      1
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 12 декабря 2018, 12:01

      Семак уже после 17 туров плачет, что у него команда устала. А что будет, если вместо 30 туров будет 38-40?
      И ежегодно будут по 3-4 команды РФПЛ банкротиться.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 декабря 2018, 10:59

      Это "болото" и "подвал" так играть будут, а остальные ?... Кубок России, Еврокубки и матчи сборных ? Ты сынок лучше арифметику учи там намного проще чем в футболе разбираться...

      3
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 12 декабря 2018, 10:55

      И чтобы из 20 команд,пять постоянно банкротились,Анжи-то нам не является примером совсем...

      0
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