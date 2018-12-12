Асенсио отказался от перехода в «Тоттенхэм»

день быстро как спичка сгорел... нихера не сделал, да собственно и не планировал.
....ну и ладно... помять и выкинуть... завтра с чистого листа распишем..
а чё народ приуныл? походу я был дневальный , но пре...бался..
завтра отхвачу от начальства
Полузащитник «Реала» Марко Асенсио отклонил предложение «Тоттенхэма».
Английский клуб хотел приобрести 22-летнего футболиста в зимнее трансферное окно, однако получил от испанца отказ.
Асенсио не собирается в ближайшее время менять команду. Игрок желает добиться успеха в «Реале».