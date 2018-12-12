Асенсио отказался от перехода в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио отклонил предложение «Тоттенхэма».

Английский клуб хотел приобрести 22-летнего футболиста в зимнее трансферное окно, однако получил от испанца отказ.

Асенсио не собирается в ближайшее время менять команду. Игрок желает добиться успеха в «Реале».