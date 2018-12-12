Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Асенсио отказался от перехода в «Тоттенхэм»

    Полузащитник «Реала» Марко Асенсио отклонил предложение «Тоттенхэма».

    Английский клуб хотел приобрести 22-летнего футболиста в зимнее трансферное окно, однако получил от испанца отказ.

    Асенсио не собирается в ближайшее время менять команду. Игрок желает добиться успеха в «Реале».

    Источник: Sportwitness

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.12.2018 08:20
    Рекомендуем
    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида 15 декабря 2018, 23:35

      день быстро как спичка сгорел... нихера не сделал, да собственно и не планировал.
      ....ну и ладно... помять и выкинуть... завтра с чистого листа распишем..

      а чё народ приуныл? походу я был дневальный , но пре...бался..
      завтра отхвачу от начальства

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 декабря 2018, 22:13

      Толя и Саша, вечер добрый.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 15 декабря 2018, 22:24

      Сегодня у нас затишье, хотя и суббота. Я завтра с утра по раньше отмечусь и поеду проведать старшего брата в кардиологию на Полюстровском пр. и буду где-то к обеду дома и на сайте.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 15 декабря 2018, 22:39

      Завтра и Андрей подгребёт после дежурства.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > Рубик Докоян 15 декабря 2018, 23:38

      Олег, ну хоть ты ещё на ногах?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 15 декабря 2018, 20:16

      Чем запомнился день в истории.
      1593год.в Голландии запатентована ветряная мельница с колен. валом.
      1938год. погиб В.Чкалов. За что вскоре был расстрелян создатель самолета Усачев.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида 15 декабря 2018, 13:04

      в поисках в "каком бы направлении деграднуть" послушал Соловьёва с Сатановским.... господи , люли.... что нам эти обрезанные в уши льют...?! эта кодла нас вообще уже за людей не считает... изо дня в день со вех ресурсов задвигают жуткую дичь..... а мы им ещё и спасибо говорим, за то что нас постоянно держат в положении - вне игры...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида 15 декабря 2018, 11:44

      Макс, 12й владик уже на тебя перекинулся...? редкостный идиот..!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD > Project Бабангида 15 декабря 2018, 13:19

      Да и флаг ему в руки и электричку навстречу ! ))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида 15 декабря 2018, 11:01

      Олег, что там с гандболом... ? хоть ты меня из спортивной тьмы выведешь ..

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD > Project Бабангида 15 декабря 2018, 11:04

      Здорово, Андрик ! )

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > MaxRnD 15 декабря 2018, 11:07

      привет Макс! деды с утра на пробежке... Рубик уже где только не отличился, и в чате и на ветках спартака.... откуда столько экспрессии?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD > Project Бабангида 15 декабря 2018, 11:21

      Пенсия чудесным образом вдохновляет людей интересующихся и увлечённых и напротив, из людей, у которых нет хобби и интересов, делает зомби

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > MaxRnD 15 декабря 2018, 11:28

      когда пойду на пенсию( е...бать я оптимист) куплю себе шкоду и фольца, и буду с утра до вечера в гараже (не всё ж за гаражами) е..ба...ться )
      чем не хобби, дабы с ума не спятить)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 15 декабря 2018, 11:28

      Пенсия вдохновляет только к ней стремящихся, а как получат пенсию, одно стремление выживать на неё... Надо собираться идти бриться и по магазинам скупиться. Завтра старшого проведать в кадиологическом центре, вчера лёг на обследование и успеть к биатлону.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 15 декабря 2018, 11:29

      Лучше "шкодничай " сейчас потом на пенсии не до этого будет. )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > Рубик Докоян 15 декабря 2018, 11:38

      (с) шкодничай сейчас....

      постараюсь везде успеть и следов как можно больше наоставлять... "Ося и Киса - здесь были" )

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида 15 декабря 2018, 10:49

      здрасте!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 15 декабря 2018, 11:22

      Привет, Андрюша ! Наши раскатали румынок во втором тайме за милую душу. Был момент когда Самохина дважды не забила семерик, но потом стала бросать Вяхирева и всё полетело. Голландки тоже первый период упирались и играли хорошо. Девчонки молодые, мощные рослые, хорошо бегут и бросают, таких трудно заблокировать. Но во втором периоде опытные француженки их дожали. Вратарь у сборной Франции был намного сильнее голландки. В финале мы играем с хозяйками чемпионата сборной Франции. В подгруппе мы уже с ними играли и выиграли 26:23. Эту сборную мы хорошо знаем и не раз с ней играли, но если поймает кураж их вратарь и судьи будут помогать, а у нас не полетит, то будет тяжело их обыграть.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > Рубик Докоян 15 декабря 2018, 11:29

      спасибо Олег! шансы то хоть есть...? или засудят?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 15 декабря 2018, 11:32

      Шансы на победу большие, мы с Францией играем удачно, Трефилов там всё знает и расписывает девчонкам, но судейство в гандболе и баскете это не футбол. Вот тут можно убить любую команду как бы она не играла. Ну я по делам, после обеда буду.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > Рубик Докоян 15 декабря 2018, 11:38

      давай Олежа! твой реактор конечно бешено турбину вращает..

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD 15 декабря 2018, 07:41

      Утра доброго, славяне !

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD > MaxRnD 15 декабря 2018, 07:41

      Согласно федеральному закону РФ "О защите прав потребителей", отказаться от секса можно также в течение 14 дней после секса ! ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 15 декабря 2018, 07:43

      Привет, Макс !

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 15 декабря 2018, 07:45

      Если жена отказывает в супружеском долге, можно взять взаймы у соседки... )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD > Рубик Докоян 15 декабря 2018, 07:46

      Ага, кредит ! ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 15 декабря 2018, 07:47

      Можно открыть кредитную линию... )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 15 декабря 2018, 10:34

      Привет, Толя ! Как форму не меня, а внутреннее содержание остаётся и обмену не подлежит... )))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 декабря 2018, 23:24

      Пусть летом покупают, игрок качественный и с большим потенциалом. В "Реале" у него проблемы. А у нас проблем нет, на базе всё спокойно и без потерь... )))

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 