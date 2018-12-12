Кононов: «Сидеть и ждать чужой ошибки – так «Спартак» играть не будет»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов в преддверии матча Лиги Европы с «Вильярреалом» сообщил, что его команда испытывает проблемы из-за большого количества травмированных игроков. Также специалист рассказал о тактическом стиле, который хочет привить красно-белым.

– У вас восемь травмированных, большинство которых – игроки основы.

– Это проблема. Нарушаются командные взаимодействия, в чем-то теряется качество. Но надо верить в тех, кто есть, и добиваться результата с ними. В футболе всегда есть травмы, от них никуда не деться любой команде. Задача тренерского штаба учесть это в подготовке.

– В понедельник «Вильярреал» уволил главного тренера Хавьера Калеху и назначил Луиса Гарсию Пласу. Еще один осложняющий фактор?

– Будет сложнее предугадать состав и тактическое построение соперника. Но не могу сказать, что это определяющий момент. Сложности неизбежны, и все же отталкиваться нам следует в первую очередь от самих себя. Практиковал такой подход во всех клубах, где работал. Если заставим соперника играть «от нас» – добьемся цели. Поэтому настраиваемся выполнять собственные тактические наработки. Это очень важно.

– Вспоминается гостевой матч «Спартака» с «Ливерпулем». Там «Спартак» тоже действовал «от себя», поскольку остро нуждался в победе. Итог — 0:7. Ваши тренерские воззрения допускают игру от обороны?

– Не хотел бы затрагивать тактическую сторону — достаточно того, что это знает команда. Но действовать «от себя» не означает качественной игры только в атаке. Раньше уже говорил, возможно, не все прислушались: если команда хочет атаковать, она обязана уметь надежно защищать свою атаку. А как она будет это делать, зависит от работы на тренировках и игры соперника. Ясно, что для выполнения задуманного надо быстрей отбирать мяч. Когда им владеешь — диктуешь игру. Дальше все зависит от того, насколько хорошо футболисты понимают свой маневр и насколько эффективны действия соперника. Возвращаясь же к вашему вопросу, скажу: сидеть и ждать чужой ошибки — так мы играть не будем. Ни я как тренер, ни команда.

– Перед приходом в «Спартак» перед вами ставилась задача привить команде определенный игровой стиль?

– Когда была встреча с Леонидом Федуном, он подчеркнул: «Спартак» десятилетиями добивался своего именно через игру. И вспомнил мою тренерскую работу в других клубах. Самое главное — отладить собственный почерк, свой футбол, после чего обязательно придет результат. Эта концепция близка и мне, и — исторически – «Спартаку». Игра приносит победы, а не наоборот. Возможно, другие специалисты строят работу иначе, это их право, но я – только так. Не отступаю от этого всю тренерскую карьеру.

Матч «Вильярреал» – «Спартак» пройдет 13 декабря. Начало – в 20:55 по московскому времени.

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