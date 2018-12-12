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    • Кононов: «Сидеть и ждать чужой ошибки – так «Спартак» играть не будет»

    Кононов: «Сидеть и ждать чужой ошибки – так «Спартак» играть не будет»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов в преддверии матча Лиги Европы с «Вильярреалом» сообщил, что его команда испытывает проблемы из-за большого количества травмированных игроков. Также специалист рассказал о тактическом стиле, который хочет привить красно-белым.

    – У вас восемь травмированных, большинство которых – игроки основы.

    – Это проблема. Нарушаются командные взаимодействия, в чем-то теряется качество. Но надо верить в тех, кто есть, и добиваться результата с ними. В футболе всегда есть травмы, от них никуда не деться любой команде. Задача тренерского штаба учесть это в подготовке.

    – В понедельник «Вильярреал» уволил главного тренера Хавьера Калеху и назначил Луиса Гарсию Пласу. Еще один осложняющий фактор?

    – Будет сложнее предугадать состав и тактическое построение соперника. Но не могу сказать, что это определяющий момент. Сложности неизбежны, и все же отталкиваться нам следует в первую очередь от самих себя. Практиковал такой подход во всех клубах, где работал. Если заставим соперника играть «от нас» – добьемся цели. Поэтому настраиваемся выполнять собственные тактические наработки. Это очень важно.

    – Вспоминается гостевой матч «Спартака» с «Ливерпулем». Там «Спартак» тоже действовал «от себя», поскольку остро нуждался в победе. Итог — 0:7. Ваши тренерские воззрения допускают игру от обороны?

    – Не хотел бы затрагивать тактическую сторону — достаточно того, что это знает команда. Но действовать «от себя» не означает качественной игры только в атаке. Раньше уже говорил, возможно, не все прислушались: если команда хочет атаковать, она обязана уметь надежно защищать свою атаку. А как она будет это делать, зависит от работы на тренировках и игры соперника. Ясно, что для выполнения задуманного надо быстрей отбирать мяч. Когда им владеешь — диктуешь игру. Дальше все зависит от того, насколько хорошо футболисты понимают свой маневр и насколько эффективны действия соперника. Возвращаясь же к вашему вопросу, скажу: сидеть и ждать чужой ошибки — так мы играть не будем. Ни я как тренер, ни команда.

    – Перед приходом в «Спартак» перед вами ставилась задача привить команде определенный игровой стиль?

    – Когда была встреча с Леонидом Федуном, он подчеркнул: «Спартак» десятилетиями добивался своего именно через игру. И вспомнил мою тренерскую работу в других клубах. Самое главное — отладить собственный почерк, свой футбол, после чего обязательно придет результат. Эта концепция близка и мне, и — исторически – «Спартаку». Игра приносит победы, а не наоборот. Возможно, другие специалисты строят работу иначе, это их право, но я – только так. Не отступаю от этого всю тренерскую карьеру.

    Матч «Вильярреал» – «Спартак» пройдет 13 декабря. Начало – в 20:55 по московскому времени.

    Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.12.2018 08:06
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +799

      амани 12 декабря 2018, 15:18

      ну вот, тебе и карты в руки.твори , будем рады, если перестанут болтать на сайтах и начнут играть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 12 декабря 2018, 14:18

      За такой короткий срок трудно привить команде новые концепции тренера. В любом случае удачи Спартаку!

      4
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      Рейтинг: +78

      ИГОРЬ БОРИСОВИЧ 12 декабря 2018, 11:57

      СПАРТАК ВЕРИМ!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29412

      JTherry 12 декабря 2018, 11:33

      завтра увидим, на что способен Спартак, а сегодня пожелаю ему удачи!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 12 декабря 2018, 11:18

      проиграют уволят кононова

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 12 декабря 2018, 10:49

      итак мой личный порнгоз: Спиртак победит и займет первое место в группе притом.

      3
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 12 декабря 2018, 10:47

      Локо тоже ехал за тремя очками.

      0
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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr > Олег Колесов 12 декабря 2018, 11:10

      Похоже, что Локо мечтал получить эти очки за даром. У Кононова уже заранее припасены проблемы, на которые, в случае проигрыша, можно будет сослаться.

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 декабря 2018, 10:38

      Ждать он не будет...Высказывание типа Горлуковича,после матча с "Ливерпулем" :"Первые три минуты "Спартак" играл хорошо...".

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 12 декабря 2018, 10:20

      да все это понятно, только на фоне евроклубов, наши увы недисциплинированные черепахи

      2
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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr 12 декабря 2018, 10:16

      Пока мысли в слух по принципу: Лучше говорить о чем думаешь, чем молчать черт знает о чем!

      0
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