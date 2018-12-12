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    Клопп – после игры с «Наполи»: «Вау, что за матч»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи» (1:0). Английский клуб по итогам встречи вышел в 1/8 финала турнира.

    «Вау, что за матч. Не уверен, что тренер может быть еще больше горд за команду, чем я сейчас. Единственная положительная вещь в первом матче в Неаполе была в том, что там играли наши уродливые братья – это не были мы. Сегодня мы могли показать больше, чем в Италии.

    Парни провели выдающийся матч. То, как мы прессинговали их, означало, что они должны менять свою игру и что у них не было ключа к игре с нами», – сказал Клопп.

    Источник: BBC

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    12.12.2018 01:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 12 декабря 2018, 11:59

      Отличный матч.

      2
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 12 декабря 2018, 09:52

      Проползли, Юрген.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 12 декабря 2018, 09:42

      Реализации бы Ливерпулю, столько моментов ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5035

      neveldomha 12 декабря 2018, 08:48

      Если бы итальяшки забили на последних минутах, это была бы вселенская несправедливость.Но слава богу все обошлось. Без такого Ливерпуля ЛЧ очень многое бы потеряла. Салах АХ АХ АХ, ну а Мане вчера исполнял роль Деда Мороза. Дарил, дарил и еще раз дарил.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 декабря 2018, 08:47

      Матч, действительно был интересным и зрелищным. Но команда побеждала только на домашнем стадионе, а в гостях все три матча проиграла. Выводы надо делать.

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 12 декабря 2018, 08:13

      Суперматч!

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      Рейтинг: +1166

      Karpathian 12 декабря 2018, 06:15

      хороший матч

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 12 декабря 2018, 05:43

      А что бы сказал Клопп, забей Наполи в компенсированное время ?

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      Рейтинг: +1974

      android-uz 12 декабря 2018, 04:22

      да, классный матч!!! По моментам счёт должен был быть гораздо крупнее...

      3
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