Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи» (1:0). Английский клуб по итогам встречи вышел в 1/8 финала турнира.

«Вау, что за матч. Не уверен, что тренер может быть еще больше горд за команду, чем я сейчас. Единственная положительная вещь в первом матче в Неаполе была в том, что там играли наши уродливые братья – это не были мы. Сегодня мы могли показать больше, чем в Италии.

Парни провели выдающийся матч. То, как мы прессинговали их, означало, что они должны менять свою игру и что у них не было ключа к игре с нами», – сказал Клопп.