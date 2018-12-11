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    Кучаев: «Думаю, я готов играть с «Реалом»

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемипонов против «Реала». Игра пройдет завтра, 12 декабря.

    – Не так много времени прошло с тех пор, как вы вернулись в общую группу. Насколько вы восстановились и полностью ли готовы?

    – Те, кто на 100 процентов не готов, не попадают в заявку и не играют. Думаю, что я готов и могу играть.

    – Можете сравнить нынешний «Реал» с тем, который вы обыграли в начале октября?

    – Думаю, что и тот «Реал», и этот похожи. Тот матч мы выиграли не без доли везения.

    Соперник выйдет предельно настроенным, несмотря на то, что они уже вышли в следующую стадию. Это очень сильная команда.

    ЦСКА и «Локо» могут спасти год, «Ливерпуль» – провалить. Все расклады ЛЧ перед последним туром

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    11.12.2018 22:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +814

      Алекс636363 12 декабря 2018, 07:02

      0-3 или 0-4 - вот в чем вопрос.

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 12 декабря 2018, 05:42

      Да какая разница кто будет играть - итог известен заранее, вопрос только в разнице мячей.

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      Рейтинг: +1064

      Сержтир 12 декабря 2018, 01:03

      Ну теперь точно Реалу хана.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 11 декабря 2018, 23:30

      А знает ли Ганчаренко, что ты готов играть?

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