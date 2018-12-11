Кучаев: «Думаю, я готов играть с «Реалом»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемипонов против «Реала». Игра пройдет завтра, 12 декабря.

– Не так много времени прошло с тех пор, как вы вернулись в общую группу. Насколько вы восстановились и полностью ли готовы?

– Те, кто на 100 процентов не готов, не попадают в заявку и не играют. Думаю, что я готов и могу играть.

– Можете сравнить нынешний «Реал» с тем, который вы обыграли в начале октября?

– Думаю, что и тот «Реал», и этот похожи. Тот матч мы выиграли не без доли везения.

Соперник выйдет предельно настроенным, несмотря на то, что они уже вышли в следующую стадию. Это очень сильная команда.

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