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    Азар: «Я не хочу ни о чем жалеть в конце своей карьеры» 

    Полузащитник «Челси» Эден Азар ответил на вопрос о своем будущем и возможном уходе из лондонского клуба в «Реал».

    «Новый тренер «Челси» видит футбол так же, как и я. Посмотрим. Моя семья в Лондоне. Мне будет 28 лет. Я не хочу ни о чем жалеть в конце своей карьеры.

    Я приму это решение, не знаю когда, но приму. Вы знаете меня, я всегда любил «Реал» – еще до Зидана. Посмотрим, что произойдет.

    Как я и сказал, я закончу этот год с «Челси». У меня есть еще один год по контракту после этого года», – сказал Азар.

    Источник: RMC

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    11.12.2018 22:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 12 декабря 2018, 10:11

      В Челси все хорошо и с тренером понимание но тянет в Реал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 12 декабря 2018, 09:43

      ДДДДД

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3023

      Dgad 12 декабря 2018, 08:19

      Значит летом ждет Эдена в Реале)

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