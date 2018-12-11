Азар: «Я не хочу ни о чем жалеть в конце своей карьеры» 

Полузащитник «Челси» Эден Азар ответил на вопрос о своем будущем и возможном уходе из лондонского клуба в «Реал».

«Новый тренер «Челси» видит футбол так же, как и я. Посмотрим. Моя семья в Лондоне. Мне будет 28 лет. Я не хочу ни о чем жалеть в конце своей карьеры.

Я приму это решение, не знаю когда, но приму. Вы знаете меня, я всегда любил «Реал» – еще до Зидана. Посмотрим, что произойдет.



Как я и сказал, я закончу этот год с «Челси». У меня есть еще один год по контракту после этого года», – сказал Азар.