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    • Селюк: «Яя Туре может оказаться в России. Он не помешает ни одной команде»

    Селюк: «Яя Туре может оказаться в России. Он не помешает ни одной команде»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, заявил, что его клиент может продолжить карьеру в России.

    «Возможен ли теоретически вариант, при котором Туре окажется в России? Да, это возможно, почему нет. Уверен, Яя не помешает ни одной команде. Это футболист серьезного уровня, выигравший в клубном футболе все, что возможно», – сказал Селюк.

    Ранее Туре по обоюдному согласию сторон расторг контракт с «Олимпиакосом», за который выступал с сентября 2018 года.

    Источник: Sport24

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    11.12.2018 21:08
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +887

      sined1951 13 декабря 2018, 12:39

      Нет, лучше назад в Украину.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 12 декабря 2018, 08:03

      Болтунишка)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1506

      balam 12 декабря 2018, 07:39

      даже подозреваю в какой команде.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 12 декабря 2018, 07:05

      Если будет стоять в сторонке, точно не помешает!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 12 декабря 2018, 06:12

      От этих двоих одни неприятности, гнать в шею

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 12 декабря 2018, 04:35

      Весь свой пенсионный фонд в страну переселяет...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +230

      whitecoal 12 декабря 2018, 03:20

      Как ты уже всех достал со своим Туре!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 декабря 2018, 00:57

      Надеюсь, это не Зенит?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 11 декабря 2018, 23:46

      А сколько лет этому молодому парню? Они любят приписать пару лет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > +50/-50 12 декабря 2018, 07:06

      36 через 2 месяца.

      1
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      Рейтинг: +70

      rude boy 11 декабря 2018, 23:40

      Недайбоже)) Свят, свят ,тьфу тьфу тьфу ))

      1
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