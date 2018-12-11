Селюк: «Яя Туре может оказаться в России. Он не помешает ни одной команде»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, заявил, что его клиент может продолжить карьеру в России.

«Возможен ли теоретически вариант, при котором Туре окажется в России? Да, это возможно, почему нет. Уверен, Яя не помешает ни одной команде. Это футболист серьезного уровня, выигравший в клубном футболе все, что возможно», – сказал Селюк.

Ранее Туре по обоюдному согласию сторон расторг контракт с «Олимпиакосом», за который выступал с сентября 2018 года.