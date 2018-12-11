Гончаренко: «ЦСКА нужно играть неудобно для «Реала»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала».

«Нам надо сделать все возможное, чтобы рассчитывать на успех, надо играть неудобно для «Реала». В составе «Реала» стало больше молодых футболистов, сравнения есть, но это всегда достаточно высокий уровень

Без веры в себя нельзя выходить на футбольное поле. Мы приехали сюда с надеждой, а она умирает последней. Главное, чтобы после матча мы смотрели смело друг другу в глаза. Игра может повернуться в любое русло, надо ждать шанса и использовать его, если он представится», – сказал Гончаренко.

Матч пройдет 12 декабря в Мадриде и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.