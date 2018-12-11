Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гончаренко: «ЦСКА нужно играть неудобно для «Реала»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала».

    «Нам надо сделать все возможное, чтобы рассчитывать на успех, надо играть неудобно для «Реала». В составе «Реала» стало больше молодых футболистов, сравнения есть, но это всегда достаточно высокий уровень

    Без веры в себя нельзя выходить на футбольное поле. Мы приехали сюда с надеждой, а она умирает последней. Главное, чтобы после матча мы смотрели смело друг другу в глаза. Игра может повернуться в любое русло, надо ждать шанса и использовать его, если он представится», – сказал Гончаренко.

    Матч пройдет 12 декабря в Мадриде и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.12.2018 20:24
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 13 декабря 2018, 18:47

      Таки сыграли неудобно! Поздравляю ЦСКА с победой
      Виктор - мужик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2813

      Бугимен 12 декабря 2018, 20:17

      ПОСТАРАЙТЕСЬ!(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ ВПЕРЕД ЦСКА(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD 12 декабря 2018, 06:53

      Если исходить из таблицы, то Реалу глубоко пофиг на любой исход этой игры

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +842

      vovan55 12 декабря 2018, 01:24

      ну так сделайте так...подарите нам ещё одно чудо...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 декабря 2018, 23:50

      Поздно пить боржоми,отвикторили вас по самое не могу...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 11 декабря 2018, 21:44

      Играйте в хоккей тогда!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 11 декабря 2018, 21:39

      Для того, чтобы "использовать свой шанс", отрабатывайте вторые таймы как и первые...и проблем у вас будет в разы меньше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +334

      maratagliulin 11 декабря 2018, 21:16

      Витя не надо трындеть перед матчем-потом будет стыдно за свои слова

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > maratagliulin 11 декабря 2018, 23:51

      Ему это несвойственно,у него всегда есть правильное объяснение,в системе координат которой тренерские ошибки начисто отсутствуют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1385

      САНЁК17 11 декабря 2018, 20:57

      Как играть неудобно?вверх ногами,задом перед,или поперек бегать?))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 декабря 2018, 20:40

      Витя, дурачок, на что-то рассчитывает?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > prezent2017 11 декабря 2018, 22:12

      не суди и не судим будешь.ты можешь так и про семака ляпнуть?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > prezent2017 11 декабря 2018, 23:53

      А чё,побил же "Зенит" великое "Динамо" Минск! А тут какой-то "Реал".

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 