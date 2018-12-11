Фанаты «Локомотива» устроили драку в поезде. Их задержала немецкая полиция

Болельщики «Локомотива» оказались в отделении немецкой полиции за драку в поезде Эссен – Гельзенкирхен.

Фанаты московской команды направлялись на матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Шальке». Один из поклонников «Локомотива» ударил болельщика гельзенкирхенцев по лицу за то, что он сорвал приклеенный им стикер. Потасовка быстро закончилась, поскольку немецкий фанат с разбитой губой отправился в другой конец вагона.

Инициаторов драки сразу же задержали полицейские. У них забрали паспорта и отвели в отделение. В ближайшее время болельщиков «Локомотива» отпустят, а их данные передадут в соответствующее ведомство для дальнейшего разбирательства.

Встреча «Шальке» – «Локомотив» пройдет сегодня, 11 декабря, и начнется в 20:55 по московскому времени.