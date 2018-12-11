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    • Фанаты «Локомотива» устроили драку в поезде. Их задержала немецкая полиция

    Фанаты «Локомотива» устроили драку в поезде. Их задержала немецкая полиция

    Болельщики «Локомотива» оказались в отделении немецкой полиции за драку в поезде Эссен – Гельзенкирхен.

    Фанаты московской команды направлялись на матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Шальке». Один из поклонников «Локомотива» ударил болельщика гельзенкирхенцев по лицу за то, что он сорвал приклеенный им стикер. Потасовка быстро закончилась, поскольку немецкий фанат с разбитой губой отправился в другой конец вагона.

    Инициаторов драки сразу же задержали полицейские. У них забрали паспорта и отвели в отделение. В ближайшее время болельщиков «Локомотива» отпустят, а их данные передадут в соответствующее ведомство для дальнейшего разбирательства.

    Встреча «Шальке» – «Локомотив» пройдет сегодня, 11 декабря, и начнется в 20:55 по московскому времени.

    Источник: «Чемпионат»

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    11.12.2018 18:59
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +814

      Алекс636363 12 декабря 2018, 06:50

      Правильно Серебряков сказал: сила, хамство и наглость - все, что осталось от некогда великой страны.

      1
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      Рейтинг: +814

      Алекс636363 12 декабря 2018, 06:49

      Дебилы, лишь бы по пьяни кулаками махать, а вместо мозгов стикер только и остался.

      1
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 11 декабря 2018, 22:59

      Это,такие и в европе такие,ну вы поняли

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 11 декабря 2018, 22:44

      прощай локо семина,возрождайся другим....

      0
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      Рейтинг: +11602

      alex1951 11 декабря 2018, 22:34

      Допрыгаются...
      Возьмут и помножат их на нуль.
      И усее. С кого потом спросишь?

      0
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      Рейтинг: +12

      жлобицкий 11 декабря 2018, 20:48

      наконец то болельщики локо кого то побили

      2
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      Рейтинг: +886

      xColaz > жлобицкий 11 декабря 2018, 21:46

      До сих пор не могу в это поверить. Не шариками закидали, не заообнимали, а прямо по лицу ударили))))

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 декабря 2018, 19:55

      Быстро спеленали,и поделом! Привыкли мусорить где попадя! А если уж нашкодили,то надо было арабами прикинуться и орать,что они -"Личные гости мути Меркель",и тогда бы их хрен кто тронул.Ну,тупые...

      5
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    • ...
      Рейтинг: +6170

      Viper for CSKA 11 декабря 2018, 19:36

      Фраза про приклеенный стикер мне не очень понятна. Но , похоже, фанаты не в курсе, что в Германии мусорить в общественных местах не принято. Ну ничего, будет им уроком. Посмотрят матч в консульстве, если наше представительство на них не забьёт конечно)

      5
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      ...
      Рейтинг: +29412

      JTherry > Viper for CSKA 12 декабря 2018, 00:20

      не удивительно, они уже лет 15 на игры ЛЧ не выезжали...

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 декабря 2018, 19:11

      Блиин..Цирк.
      Чинизелли на выезде.

      Вопрос.-Можно было это в автобусе сделать хотя-бы.?
      Ответ-Нет.
      ОАО «РЖД»: Мы меняемся для вас!

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 11 декабря 2018, 19:10

      Задержали в поезде, а порно будет на Фелтинс _Арена

      4
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Боцман59rus 11 декабря 2018, 20:08

      Хорошо, что у нас "евролюбовь" не приветствуется... Хотя лого спонсора на футболках соперника может и положительно отозваться на игре машинистов.

      1
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