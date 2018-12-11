Орлов – о словах зампреда ОНК о Кокорине и Мамаеве: «Ей хочется популярности, просто делает себе имя. Она – пустышка»

Комментатор Геннадий Орлов выступил с критикой в адрес заместителя председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой. Сегодня она заявила, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев находились в трансе, когда попали в СИЗО.

В октябре Кокорина и Мамаева арестовали на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в двух драках в центре Москвы. 5 декабря Тверской суд по просьбе следствия продлил нахождение футболистов под арестом до 8 февраля.

«Лучше бы госпожа Меркачева молчала по поводу Кокорина и вообще ничего не говорила. Ее предыдущая информация дезориентировала общество. Она же говорила, что, возможно, Кокорина и Мамаева выпустят, она дала всем надежду, в том числе и самим футболистам. Зачем она это сделала? Ей хочется популярности. Смотрел ее интервью – она просто делает себе имя. Она пустышка. То, что она говорит, – это пустота. Так и запишите.

Вот она сказала на радио «Говорит Москва», что футболисты в трансе. Да главред этого радио Доренко сам давно уже в трансе, еще со времен Лужкова и Примакова. Поэтому эта радиостанция не может быть серьезным источником. А Ева Меркачева вообще ни в чем не разбирается и ничего не знает. Как она могла такое сказать? Это просто человек, который на своей должности ловит хайп. Ни одному ее слову нельзя верить», – сказал Орлов.

Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

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