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    • Орлов – о словах зампреда ОНК о Кокорине и Мамаеве: «Ей хочется популярности, просто делает себе имя. Она – пустышка»

    Орлов – о словах зампреда ОНК о Кокорине и Мамаеве: «Ей хочется популярности, просто делает себе имя. Она – пустышка»

    Комментатор Геннадий Орлов выступил с критикой в адрес заместителя председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой. Сегодня она заявила, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев находились в трансе, когда попали в СИЗО.

    В октябре Кокорина и Мамаева арестовали на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в двух драках в центре Москвы. 5 декабря Тверской суд по просьбе следствия продлил нахождение футболистов под арестом до 8 февраля.

    «Лучше бы госпожа Меркачева молчала по поводу Кокорина и вообще ничего не говорила. Ее предыдущая информация дезориентировала общество. Она же говорила, что, возможно, Кокорина и Мамаева выпустят, она дала всем надежду, в том числе и самим футболистам. Зачем она это сделала? Ей хочется популярности. Смотрел ее интервью – она просто делает себе имя. Она пустышка. То, что она говорит, – это пустота. Так и запишите.

    Вот она сказала на радио «Говорит Москва», что футболисты в трансе. Да главред этого радио Доренко сам давно уже в трансе, еще со времен Лужкова и Примакова. Поэтому эта радиостанция не может быть серьезным источником. А Ева Меркачева вообще ни в чем не разбирается и ничего не знает. Как она могла такое сказать? Это просто человек, который на своей должности ловит хайп. Ни одному ее слову нельзя верить», – сказал Орлов.

    Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Sport24

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    11.12.2018 17:26
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +3282

      woyser 12 декабря 2018, 08:17

      Очередной говновброс от Бомбардира))

      0
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      Рейтинг: +70

      rude boy 11 декабря 2018, 23:56

      Да как то грубо Геннадий.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 11 декабря 2018, 21:45

      СВОБОДУ КАКОРИНУ !!!! СУДЬЯ И МУСОРА ПРОДАЖНЫЕ!!!!

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 декабря 2018, 20:20

      Да она же чурка, журналистка бывшая, какой с нее толк. Можете посмотреть фотку https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Dmitry_Medvedev_with_Eve_Merkacheva.jpg

      2
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      Рейтинг: +1390

      Taps > prezent2017 11 декабря 2018, 20:45

      И впрямь, рожа и жопа - одно.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Taps 11 декабря 2018, 23:09

      Жопа - основной рабочий орган.

      -1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 декабря 2018, 19:43

      А адвокаты тоже так же лохотронят публику,высасывая деньги из КокоМамы.Ты им,Сергеич,веришь???

      2
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      Рейтинг: +12491

      DeStar 11 декабря 2018, 18:47

      Мда) такой где уже защитник всего, что связано с зенитом и им насущным. Не удивлюсь, что он скоро скажет ,что это не кокорин бил стулом ,а он( орлов) в маске кокорина, и готов за него наказание понести.

      2
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 11 декабря 2018, 18:42

      да и сам орлов не далеко ушел

      4
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 11 декабря 2018, 18:39

      Пустобрех о пустышке...

      1
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 11 декабря 2018, 18:17

      Гена Бакланов делает успехи, он даже знает,что такое "хайп"))

      4
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      Рейтинг: +4625

      la verdad 11 декабря 2018, 18:06

      Принципиальная позиция мастера спорта по переобуванию :)))

      2
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