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    • Зампред ОНК: «Кокорин неделю назад находился в легкой депрессии. Мамаев полностью адаптировался и спокоен»

    Зампред ОНК: «Кокорин неделю назад находился в легкой депрессии. Мамаев полностью адаптировался и спокоен»

    Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, как чувствуют себя в СИЗО нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитника «Краснодара» Павел Мамаев.

    В октябре футболисты были арестованы до 8 декабря по статьям «Побои» и «Хулиганство». 5 декабря Тверской суд продлил их пребывание под стражей до 8 февраля 2019 года.

    – Выступая сегодня в эфире радиостанции «Говорит Москва», вы сказали, что Кокорин и Мамаев находятся в трансе. Что произошло?

    – Все немного не так. Я упомянула, что они находились в таком состоянии, когда их поместили в ИВС, а потом в СИЗО. Да, тогда они испытали в шок. Но сейчас игроки уже все осознали. Уверена, что подобного с ними больше не произойдет.

    – А как сейчас себя чувствуют Кокорин и Мамаев?

    – В целом, нормально – оба спокойны. Мамаев полностью адаптировался. Кокорин во время последнего посещения около недели назад находился в легкой депрессии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.12.2018 13:56
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +70

      rude boy 11 декабря 2018, 23:52

      "испытали в шок"
      Хм))

      0
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 11 декабря 2018, 21:39

      И МЫ ГОВОРИМ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ОТ ЛИЦА ВСЕГО НАРОДА ДАЙТЕ КАКОРИНУ СВОБОДУ!!!!

      0
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      Рейтинг: +1390

      Taps 11 декабря 2018, 20:47

      Эту бабу к ним на нары.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1506

      balam 11 декабря 2018, 20:15

      Пашка в своей среде

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 11 декабря 2018, 17:44

      Нашли ещё одного "специалиста" -- у людей на улице спросили бы , что они думают -- чего спрашивать у пустышек !?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 11 декабря 2018, 17:42

      Конечно первые дни в СИЗО были для них не привычны. Сейчас все встало на свои места.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 декабря 2018, 17:41

      Кто-то уже, наверное сценарий пишет и сериал запустит на ТВ...

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 декабря 2018, 16:58

      новый год встретят как дома

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 декабря 2018, 15:11

      "Избави ,Бог, и нас от этаких судей"(С)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 11 декабря 2018, 14:08

      Кокорин - трусливое, никчемное существо с большим количеством комплексов.
      Именно комплексы он обычно прятал за свои, не всегда адекватные, поступки.
      Однажды он позировал с оружием, ему казалось, что это выглядит брутально.
      На самом деле он держал его, как пугливый п***р.

      4
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      Рейтинг: +17

      VasilA > Харченко 11 декабря 2018, 16:30

      Кокорин нормальный парень и талантливый игрок, а ты никчемный не на что не способный легко внушаемый обыватель. Да еще и тупой.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +966

      Харченко > VasilA 11 декабря 2018, 16:44

      Уроки сделай и попытайся стать человеком.

      2
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 > Харченко 11 декабря 2018, 21:40

      Бредишь?????

      0
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