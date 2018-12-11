Зампред ОНК: «Кокорин неделю назад находился в легкой депрессии. Мамаев полностью адаптировался и спокоен»

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, как чувствуют себя в СИЗО нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитника «Краснодара» Павел Мамаев.

В октябре футболисты были арестованы до 8 декабря по статьям «Побои» и «Хулиганство». 5 декабря Тверской суд продлил их пребывание под стражей до 8 февраля 2019 года.

– Выступая сегодня в эфире радиостанции «Говорит Москва», вы сказали, что Кокорин и Мамаев находятся в трансе. Что произошло?

– Все немного не так. Я упомянула, что они находились в таком состоянии, когда их поместили в ИВС, а потом в СИЗО. Да, тогда они испытали в шок. Но сейчас игроки уже все осознали. Уверена, что подобного с ними больше не произойдет.

– А как сейчас себя чувствуют Кокорин и Мамаев?

– В целом, нормально – оба спокойны. Мамаев полностью адаптировался. Кокорин во время последнего посещения около недели назад находился в легкой депрессии.