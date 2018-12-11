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    • Адвокат Глушакова отказалась комментировать заявление жены футболиста, обвинившую его в угрозах убийством

    Адвокат Глушакова отказалась комментировать заявление жены футболиста, обвинившую его в угрозах убийством

    Адвокат Марина Дубровская, представляющая интересы полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, не ответила на вопрос по поводу ситуации с заявлением с полицию жены футболиста.

    Сегодня СМИ сообщили, что Дарья Глушакова обратилась в правоохранительные органы с обвинениями в адрес своего мужа в угрозах убийством. Девушка сказала, что имеет аудиозапись, которая может подтвердить ее слова.

    – Пока не комментирую эту ситуацию.

    – А сможете комментировать?

    – Когда мой доверитель разрешит, сразу отвечу на вопросы.

    В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.12.2018 17:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 декабря 2018, 20:22

      Если Дарья Глушакова - девушка, то понятно, почему Денис по б... пошел.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 11 декабря 2018, 19:06

      Как сказал бы кто-то из героев какого-нибудь фильма из серии "Атас, менты!", "*ля буду, адвокаты спелись между собой". ))))))))))))))))))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +966

      Харченко 11 декабря 2018, 18:51

      Все адвокаты сейчас в футболе.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33712

      oyabun 11 декабря 2018, 17:58

      Это вроде футбольный сайт, а не юридический. И не передача Малахова. Так почему здесь регулярно публикуются подобные материалы?!

      1
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      ...
      Рейтинг: +21292

      derrik2000 > oyabun 11 декабря 2018, 18:29

      Кто-то "дистанционно" ещё и получит "верхнее юридическое образование"!
      ))))))))))))))))))))))))))))))

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