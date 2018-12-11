Адвокат Глушакова отказалась комментировать заявление жены футболиста, обвинившую его в угрозах убийством

Адвокат Марина Дубровская, представляющая интересы полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, не ответила на вопрос по поводу ситуации с заявлением с полицию жены футболиста.

Сегодня СМИ сообщили, что Дарья Глушакова обратилась в правоохранительные органы с обвинениями в адрес своего мужа в угрозах убийством. Девушка сказала, что имеет аудиозапись, которая может подтвердить ее слова.

– Пока не комментирую эту ситуацию.

– А сможете комментировать?

– Когда мой доверитель разрешит, сразу отвечу на вопросы.

В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.