«Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Лиона» Ауа

Три английских клуба претендуют на полузащитника «Лиона» Уссема Ауа.

Интерес к 20-летнему футболисту проявляют «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Сумма трансфера оценивается в 40 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Ауа провел за «Лион» 21 матч во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Его действующий контракт с французским клубом рассчитан до лета 2023 года.