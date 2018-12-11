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    • «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Лиона» Ауа

    «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Лиона» Ауа

    Три английских клуба претендуют на полузащитника «Лиона» Уссема Ауа.

    Интерес к 20-летнему футболисту проявляют «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Сумма трансфера оценивается в 40 миллионов фунтов стерлингов.

    В текущем сезоне Ауа провел за «Лион» 21 матч во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Его действующий контракт с французским клубом рассчитан до лета 2023 года.

    Источник: The Sun

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    11.12.2018 17:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 11 декабря 2018, 20:09

      все игроки лиона оцениваются так гнусно, только потому что у них топ контракт 800к евро в год. вообще за Ауара и 100 мало

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