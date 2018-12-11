«Манчестер Сити» готов заплатить за Сауля 150 миллионов отступных

«Манчестер Сити» намерен купить полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса.

Англичане готовы заплатить сумму отступных за испанца. Мадридцы не хотят расставаться с 24-летним футболистом, но им придется это сделать, если «Сити» заплатит 150 миллионов евро, прописанные в его контракте.

Ньигес – главная трансферная цель «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.

В этом сезоне хавбек провел за «Атлетико» 21 игру, записав на свой счет два гола и три результативные передачи. Контракт Сауля с клубом рассчитан до 2026 года.