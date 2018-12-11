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    • «Манчестер Сити» готов заплатить за Сауля 150 миллионов отступных

    «Манчестер Сити» готов заплатить за Сауля 150 миллионов отступных

    «Манчестер Сити» намерен купить полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса.

    Англичане готовы заплатить сумму отступных за испанца. Мадридцы не хотят расставаться с 24-летним футболистом, но им придется это сделать, если «Сити» заплатит 150 миллионов евро, прописанные в его контракте.

    Ньигес – главная трансферная цель «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.

    В этом сезоне хавбек провел за «Атлетико» 21 игру, записав на свой счет два гола и три результативные передачи. Контракт Сауля с клубом рассчитан до 2026 года.

    Источник: El Chiringuito TV

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    11.12.2018 15:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 11 декабря 2018, 18:24

      Что бы добиться игрока не останавливают никакие суммы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 декабря 2018, 17:50

      Если это произойдёт, то УЕФА пусть засунет себе ФФП во все естественные отверстия...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1175

      Александр52 11 декабря 2018, 17:33

      Просто какое то безумие.

      0
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