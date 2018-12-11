Влашич – о том, чтобы остаться в ЦСКА: «Если бы решение зависело только от меня, это был бы очень легкий выбор»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич считает ЦСКА своей командой и готов остаться в московском клубе после окончания аренды. Но по словам хорвата, не все зависит лишь от него.

Права на футболиста принадлежат «Эвертону». Аренда Влашича рассчитана до лета 2019 года.

«Я очень доволен и рад, что нахожусь в ЦСКА. Действительно считаю, что я у себя дома, это моя команда. И если бы решение зависело только от меня, это был бы очень легкий выбор. Я сказал бы «да» и остался бы футболистом ЦСКА.

Но, к сожалению, здесь еще несколько заинтересованных сторон. В частности, надо понять позицию «Эвертона», как он относится к этой ситуации, что думают они. В этом вопросе я сам себе не принадлежу.

Давайте дождемся лета, посмотрим, каким будет решение всех сторон. Пока я заинтересован в том, чтобы выиграть чемпионат России. Я действительно хочу завоевать титул и приложу для этого максимум усилий.

Поэтому все мысли мои сейчас о том, как провести хорошо предсезонную подготовку и весеннюю часть турнира, чтобы стать чемпионом России. Как минимум до лета я точно с вами», – сказал Влашич.

В текущем сезоне 21-летний хавбек провел за ЦСКА 19 матчей во всех турнирах, отметившись семью голами и тремя результативными передачами.