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    • Влашич – о том, чтобы остаться в ЦСКА: «Если бы решение зависело только от меня, это был бы очень легкий выбор»

    Влашич – о том, чтобы остаться в ЦСКА: «Если бы решение зависело только от меня, это был бы очень легкий выбор»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич считает ЦСКА своей командой и готов остаться в московском клубе после окончания аренды. Но по словам хорвата, не все зависит лишь от него.

    Права на футболиста принадлежат «Эвертону». Аренда Влашича рассчитана до лета 2019 года.

    «Я очень доволен и рад, что нахожусь в ЦСКА. Действительно считаю, что я у себя дома, это моя команда. И если бы решение зависело только от меня, это был бы очень легкий выбор. Я сказал бы «да» и остался бы футболистом ЦСКА.

    Но, к сожалению, здесь еще несколько заинтересованных сторон. В частности, надо понять позицию «Эвертона», как он относится к этой ситуации, что думают они. В этом вопросе я сам себе не принадлежу.

    Давайте дождемся лета, посмотрим, каким будет решение всех сторон. Пока я заинтересован в том, чтобы выиграть чемпионат России. Я действительно хочу завоевать титул и приложу для этого максимум усилий.

    Поэтому все мысли мои сейчас о том, как провести хорошо предсезонную подготовку и весеннюю часть турнира, чтобы стать чемпионом России. Как минимум до лета я точно с вами», – сказал Влашич.

    В текущем сезоне 21-летний хавбек провел за ЦСКА 19 матчей во всех турнирах, отметившись семью голами и тремя результативными передачами.

    Источник: Bobsoccer

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    11.12.2018 15:09
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 11 декабря 2018, 18:15

      Руководители Эвертона наверняка следят за каждым его шагом. У них есть возможность вернуть его себе или продать с выгодой.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +25055

      bset 11 декабря 2018, 17:26

      Все равно в голове держит, что хочется большего. Видимо перейдет летом в итальянский чемпионат. Вот аренда - палка о двух концах. С одной стороны, ты ничем не рискуешь - взял себе игрока, не понравился - аренду не продлеваешь. А с другой стороны, могли бы более выгодно продать потом. А тут аренда и в выигрыше Эвертон, который цену игроку сможет за счет ЦСКА поднять. Так что думаю, что для ЦСКА его трансфер будет дороговат с учетом того, что он показывает сейчас на поле.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 11 декабря 2018, 17:11

      классно вписался в цска... такое ощущение,что играет в команде уже не в первый год.....

      4
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 декабря 2018, 15:55


      Прямо как президент мыслит...

      "Поэтому все мысли мои сейчас о том, как провести хорошо предсезонную подготовку и весеннюю часть турнира, чтобы стать чемпионом России. Как минимум до лета я точно с вами»

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70725

      insider_retro > shinnik 11 декабря 2018, 16:42

      С завидной самоотдачей парняга в аренде впахивает..))
      С высокой степенью полезности!..))
      Многие берегут себя для будущих контрактов...

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 11 декабря 2018, 17:48

      Для будущих выгодных контрактов он и пашет, дай бог ему удачи.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > insider_retro 11 декабря 2018, 21:51

      гол реалу наверняка войдет в золотой фонд армейцев...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 11 декабря 2018, 15:27

      умный мальчик понимает что в Эвертоне может и не заиграть

      1
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      ...
      Рейтинг: +25055

      bset > giluxa1963 11 декабря 2018, 17:27

      У него и кроме Эвертона есть варианты. Чемпионат Италии, к примеру. И там клубы будут готовы заплатить ту сумму, которую захочет выручить Эвертон.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 11 декабря 2018, 15:15

      Пока Влашич нашел свою команду.
      Что будет дальше-посмотрим.

      7
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