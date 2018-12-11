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    • Акинфеев рассказал, почему объявил о завершении карьеры в сборной России осенью, а не летом

    Акинфеев рассказал, почему объявил о завершении карьеры в сборной России осенью, а не летом

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что заставило его отложить до осени объявление о завершении карьеры в сборной России. Вратарь заявил о своем уходе из национальной команды в начале октября.

    – Все на поверхности. Летом очень много ребят покинуло национальную команду. Оказаться пятым кряду человеком, который заявит об этом, было бы неинтересно, неправильно. Имелись в моей голове и какие-то сомнения. Обследование в Германии поставило точку в данном вопросе, я все для себя решил. Игры, сборы, тренировки в течение 15 лет – на этом надо было поставить маленький крест и больше следить за своим здоровьем.

    – Выходит, причина не в психологическом давлении?

    – Да. На моем веку было столько нападок и всего остального. Меня они не касаются. Дело только в здоровье. Хочу после завершения карьеры передвигаться на своих ногах.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    11.12.2018 14:39
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3777

      Черкизовский Кот 11 декабря 2018, 22:56

      Какое ещё психологическое давление??? Игорь - герой сборной на ЧМ. Автор походу его спутал с Федей Смоловым.

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 11 декабря 2018, 20:45

      Всё честно! Спасибо за предыдущие годы.

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 11 декабря 2018, 18:03

      Что поделаешь если здоровье не позволяет.

      4
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      Рейтинг: +1608

      koli4ka 11 декабря 2018, 15:21

      Ну цыплят же по осени считают и ноги осенью петухам на бульон ломают,дабы не было возможности передвигаться на своих ногах (И.Акинфееф)...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1416

      Hoahin 11 декабря 2018, 15:09

      Красава, но есть куча примеров когда вратари и в сборной играли почти до 40 лет... Леманн, Джеймс, Шмейхель, Ван дер Сар, Кан и т.д. И ходят на своих ногах до сих пор.

      -1
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > Hoahin 11 декабря 2018, 16:11

      Ну 2 разрыва крестов они не переживали.

      4
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 11 декабря 2018, 15:05

      Уважуха!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 декабря 2018, 14:56

      Мужчина.
      ни одного лишнего слова..
      Ни междометий.,мать его..
      Просто Красавец.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +5280

      Каратель 11 декабря 2018, 14:53

      Пля,если так судить,то шахтеры после пары спусков в шахту должны уходить на пенсию

      2
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