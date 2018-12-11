Акинфеев рассказал, почему объявил о завершении карьеры в сборной России осенью, а не летом

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что заставило его отложить до осени объявление о завершении карьеры в сборной России. Вратарь заявил о своем уходе из национальной команды в начале октября.

– Все на поверхности. Летом очень много ребят покинуло национальную команду. Оказаться пятым кряду человеком, который заявит об этом, было бы неинтересно, неправильно. Имелись в моей голове и какие-то сомнения. Обследование в Германии поставило точку в данном вопросе, я все для себя решил. Игры, сборы, тренировки в течение 15 лет – на этом надо было поставить маленький крест и больше следить за своим здоровьем.

– Выходит, причина не в психологическом давлении?

– Да. На моем веку было столько нападок и всего остального. Меня они не касаются. Дело только в здоровье. Хочу после завершения карьеры передвигаться на своих ногах.