Солари – об игре с ЦСКА: «Реал» обязан выигрывать даже тот матч, который не меняет расклада в группе»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари заявил, что мадридцы будут играть на победу в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с ЦСКА, несмотря на то, уже вышли в плей-офф.

«Для нас важен каждый трофей, и мы хотим выигрывать во всех турнирах, где играем. Мы не выделяем какие-то чемпионаты. Мы можем претендовать на эти трофеи и хотим доходить до финалов и выигрывать. Мы стараемся отдавать 100% своих сил во всех матчах, но сложно поддерживать один уровень во всех играх. Это большая нагрузка, мало времени на восстановление. Плюс международные матчи сборных. Это все накладывается, но становится вызовом для нас. Мы должны научиться сохранять оптимальную форму.

Мы на первом месте в группе Лиги чемпионов, но нам нужно уважать нашу историю и выигрывать даже тот матч, который не меняет расклада в группе.

Я тренирую «Реал» больше месяца, но итоги надо подводить в конце. Пока мы пишем нашу книгу и ходим достигать высот», – цитирует Солари Sport24.ru.

Игра «Реал» – ЦСКА состоится в вреду, 12 декабря, в Мадриде и начнется в 20:55 по московскому времени.