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    • Солари – об игре с ЦСКА: «Реал» обязан выигрывать даже тот матч, который не меняет расклада в группе»

    Солари – об игре с ЦСКА: «Реал» обязан выигрывать даже тот матч, который не меняет расклада в группе»

    Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари заявил, что мадридцы будут играть на победу в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с ЦСКА, несмотря на то, уже вышли в плей-офф.

    «Для нас важен каждый трофей, и мы хотим выигрывать во всех турнирах, где играем. Мы не выделяем какие-то чемпионаты. Мы можем претендовать на эти трофеи и хотим доходить до финалов и выигрывать. Мы стараемся отдавать 100% своих сил во всех матчах, но сложно поддерживать один уровень во всех играх. Это большая нагрузка, мало времени на восстановление. Плюс международные матчи сборных. Это все накладывается, но становится вызовом для нас. Мы должны научиться сохранять оптимальную форму.

    Мы на первом месте в группе Лиги чемпионов, но нам нужно уважать нашу историю и выигрывать даже тот матч, который не меняет расклада в группе.

    Я тренирую «Реал» больше месяца, но итоги надо подводить в конце. Пока мы пишем нашу книгу и ходим достигать высот», – цитирует Солари Sport24.ru.

    Игра «Реал» – ЦСКА состоится в вреду, 12 декабря, в Мадриде и начнется в 20:55 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    11.12.2018 13:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 11 декабря 2018, 17:36

      Возможно выставит игроков из ближайшего резерва.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 декабря 2018, 16:09

      Конечно выиграют.Ибо судьба ЦСКА решалась в матче с "Викторией",но перспектива была бездарно профукана.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1608

      koli4ka 11 декабря 2018, 15:12

      А как же реваншироваться за проигрыш в первом туре???А он про какую-то книжку пишет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +562

      Elisey13 11 декабря 2018, 14:17

      За победу платят хорошо в ЛЧ, деньги всем нужны)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 11 декабря 2018, 14:04

      Если кони крупно не влетят - это уже будет успехом.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 декабря 2018, 13:59

      вот и весь ответ и расклад на матч

      2
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