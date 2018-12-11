Месси забил 22 гола английским командам в Лиге чемпионов. Это рекорд

Сегодня на стадионе «Ноу Камп» состоится матча шестого заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Тоттенхэмом».

Нападающий каталонцев Лионель Месси провел 29 встреч против английских команд в самом престижном еврокубке и забил 22 гола. Это рекордный показатель за всю историю Лиги чемпионов.

В нынешнем розыгрыше ЛЧ аргентинец отметился шестью мячами в трех играх, в том числе дублем в первом матче против лондонцев.

Встреча «Барселона» – «Тоттенхэм» состоится сегодня, 11 декабря, и начнется в 23:00 по московскому времени.