Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Месси забил 22 гола английским командам в Лиге чемпионов. Это рекорд

    Месси забил 22 гола английским командам в Лиге чемпионов. Это рекорд

    Сегодня на стадионе «Ноу Камп» состоится матча шестого заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Тоттенхэмом».

    Нападающий каталонцев Лионель Месси провел 29 встреч против английских команд в самом престижном еврокубке и забил 22 гола. Это рекордный показатель за всю историю Лиги чемпионов.

    В нынешнем розыгрыше ЛЧ аргентинец отметился шестью мячами в трех играх, в том числе дублем в первом матче против лондонцев.

    Встреча «Барселона» – «Тоттенхэм» состоится сегодня, 11 декабря, и начнется в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Bleacher Report Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.12.2018 13:25
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 11 декабря 2018, 14:02

      даешь новый рекорд

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 11 декабря 2018, 13:47

      это нормально)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 