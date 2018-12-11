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    • Вальверде: «Кейн – великий, выдающийся форвард мирового уровня»

    Вальверде: «Кейн – великий, выдающийся форвард мирового уровня»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о нападающем «Тоттенхэма» Гарри Кейне накануне матча команд в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов.

    «Кейн – великий, выдающийся нападающий мирового уровня. Он умеет бить, он хорош в воздухе и создает преимущество в штрафной площади. Нельзя давать ему нисколько пространства, ни одного метра», – приводит слова Вальверде Barcablaugranes.

    Встреча «Барселона» – «Тоттенхэм» пройдет сегодня на стадионе «Ноу Камп» и начнется в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Barcablaugranes

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    11.12.2018 12:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 11 декабря 2018, 17:22

      Победить Тоттенхэм будет не просто.

      1
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      Рейтинг: +906

      Football06 11 декабря 2018, 15:37

      Ну всё можно легко ставить что Суарес забьёт,плюс Рекорды Месси с Английскими клубами , это означает что забьют оба

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      Рейтинг: +25

      Ty4ka98 > Football06 11 декабря 2018, 15:45

      Кхм, а давай, если эта твоя ставка сыграет, я тебе скину 100 рублей, а если нет – то ты мне.

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      ...
      Рейтинг: +906

      Football06 > Ty4ka98 19 декабря 2018, 01:04

      Да я чисто логически сказал ,ахаха только смотри мы не спорили ,а так я сам если честно поставил на ничья ,только блин ставил 2:2

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