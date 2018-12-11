Вальверде: «Кейн – великий, выдающийся форвард мирового уровня»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о нападающем «Тоттенхэма» Гарри Кейне накануне матча команд в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Кейн – великий, выдающийся нападающий мирового уровня. Он умеет бить, он хорош в воздухе и создает преимущество в штрафной площади. Нельзя давать ему нисколько пространства, ни одного метра», – приводит слова Вальверде Barcablaugranes.

Встреча «Барселона» – «Тоттенхэм» пройдет сегодня на стадионе «Ноу Камп» и начнется в 23:00 по московскому времени.