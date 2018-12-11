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    • Семак: «В последних играх Лунев сыграл не лучшие свои матчи. Накопилась усталость»

    Семак: «В последних играх Лунев сыграл не лучшие свои матчи. Накопилась усталость»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что недоволен игрой голкипера Андрея Лунева в последних матчах за петербургскую команду. По словам специалиста, вратарь допускает ошибки из-за усталости.

    – Лунев стал основным вратарем и в сборной. Насколько он держит этот удар?

    – Непросто ему приходится. Не так много он играет на этом уровне. В последних матчах накопилась определенная усталость и эмоциональная, и физическая. Ошибки вратарей видны и сразу бросаются в глаза. В последних играх Андрей сыграл не лучшие свои матчи. Думаю, сейчас отдохнет, – сказал Семак в программе «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

    В нынешнем сезоне Лунев провел 26 матчей, в которых пропустил 27 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.12.2018 11:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +616

      smersh45 11 декабря 2018, 20:00

      Андрюха молодец , но и на старуху бывает проруха . Всё будет пучком

      2
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 11 декабря 2018, 17:09

      Может усталость ,может что то другое. Но здесь Семак прав.

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 11 декабря 2018, 17:02

      Команда явно сбавила -- перерыв пойдёт на пользу всем !

      1
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      Рейтинг: +22

      Norton FC 11 декабря 2018, 16:52

      Так поставили бы Лодыгина, ё-мое

      1
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      Рейтинг: +5035

      neveldomha 11 декабря 2018, 15:42

      Оказывается кроме Лунева в рамку некого поставить. Дожили.............

      2
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      Рейтинг: +4951

      polt 11 декабря 2018, 15:40

      Да весь Зенит вместе с Семаком очень уставшие и хорошо перерыв есть для осмысливания прошедшего полусезона. А подумать есть над чем. Зенит в раздрыге.

      2
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      Рейтинг: +7975

      Томик 11 декабря 2018, 15:10

      Ну вот и крайнего нашёл.

      0
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      Рейтинг: +2422

      baden69 11 декабря 2018, 11:37

      Дал бы ему отдохнуть, а на эти игры можно было бы и Кержакова поставить. Со Славией явно Лунева в воротах не будет...

      1
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