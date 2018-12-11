Семак: «В последних играх Лунев сыграл не лучшие свои матчи. Накопилась усталость»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что недоволен игрой голкипера Андрея Лунева в последних матчах за петербургскую команду. По словам специалиста, вратарь допускает ошибки из-за усталости.

– Лунев стал основным вратарем и в сборной. Насколько он держит этот удар?

– Непросто ему приходится. Не так много он играет на этом уровне. В последних матчах накопилась определенная усталость и эмоциональная, и физическая. Ошибки вратарей видны и сразу бросаются в глаза. В последних играх Андрей сыграл не лучшие свои матчи. Думаю, сейчас отдохнет, – сказал Семак в программе «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне Лунев провел 26 матчей, в которых пропустил 27 голов.