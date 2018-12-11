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    • Рейнгольд: «Мастерства у «Зенита» по большому счету нет. Если команда продолжит в том же духе, то чемпионом не станет»

    Рейнгольд: «Мастерства у «Зенита» по большому счету нет. Если команда продолжит в том же духе, то чемпионом не станет»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что «Зенит» плохо провел концовку первой части сезона из-за расслабленности. По его словам, петербургская команда рискует упустить чемпионство, если игроки не будут выкладываться на полную.

    «Сначала команда играла на самодисциплине, неукоснительно выполняла требования главного тренера, то есть Семака. Вроде где-то вырывали, где-то с корнем, где-то, может быть, по игре, где-то нет… Но в любом случае ничем особенным «Зенит» не отличался. Но они уверенно шли во главе таблицы, и все думали, что отрыв будет в пять-десять очков, и на этом все закончится. Эта расслабуха оказала им медвежью услугу и стукнула по голове.

    Они играют с «Рубином» в одни ворота, но соперник забивает им два мяча. А почему? А потому что сейчас у них уже пошли расхлябанность и самоуверенность, слишком большая уверенность, что на первый план выходит мастерство. Нет, на первый план выходит самоотдача, а потом уже мастерство, если оно, конечно, есть. Если «Зенит» продолжит в том же духе, то чемпионом не станет.

    Сейчас я вижу, что мастерства у них по большому счету нет. У них нет таких игроков, которые могут взять на себя инициативу и решить исход игры. Нет таких, как Данни, Витсель, Халк. Сейчас ровная команда. И все же не имеет права команда, которая претендует на чемпионство, пропускать от тульского «Арсенала» четыре мяча. Вот и показатель уровня мастерства», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball

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    11.12.2018 11:08
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 декабря 2018, 15:19

      и дедом бешеным не в первый раз я соглашаюсь...(

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 11 декабря 2018, 17:31

      Лёша, иногда и он говорит по делу, как и палка, которая один раз в год стреляет. Команда претендующая не чемпионство уже имеет 5 поражений и четыре из них от "Анжи", "Динамо", "Арсенала" и " Рубина" и 17 пропущенных голов. Играя в ЛЕ с командами их даже неудобно и перечислять, ни одной победы на выезде, но самое ощутимое поражение от топ-клуба из Минска 0:4. Кто смотрит на место команды в турнирной таблице, смотрите в окно, там снег идёт...

      2
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 11 декабря 2018, 17:57

      Олежа,полностью с тобой согласен.
      И результат в итоге-ясен...

      не спроси у ясеня,не спроси у тополя..
      .мля!
      у кого же спрашивать
      кто там топчет по полю...?)


      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 11 декабря 2018, 18:01

      Лёша, ну хиллари тут нам рассуждать, когда игра сплошной валидол и это при таких возможностях клуба. Как пылесосом, блин, всё собирают в команду, а результата нет, сплошные отговорки.

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 11 декабря 2018, 13:18

      Старый лунный звездочёт -предсказатель не ответил на вопрос, а по большому счету у какой команды тогда есть мастерство,но он не первый в таблице."Какнул "в сторону Зенита,типа Зенит случайно занесло на первое место без мастерства,а вот "мастерюги"где-то сзади копашатся.По "рейгольдовскому" гороскопу болельщиков Зенита одно должно радовать, что команда сейчас ровная.А по головушке досталось впечатление самому Рейнгольду ,что все перепутал на первом" курительном плане"

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      Рейтинг: +157

      Amokachi14 11 декабря 2018, 12:36

      Удивительно,команда идет на первом места в чемпионате и Лиге Европы,а мастерства оказывается нет.Чудеса.

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      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 > Amokachi14 11 декабря 2018, 15:46

      что такое группа ЛЕ и тем более наш убогий ЧР тут и Ахмат бы мог идти на первом месте или Урал я бы не удивился уровень этих соревнований ниже плинтуса тут особого мастерства не надо да и нет его у игроков Зенита ну может только у двух трёх а у остальных полный отстой

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 декабря 2018, 12:32

      Что-то правильное а его словах есть !

      2
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      Рейтинг: +1532

      starche 11 декабря 2018, 12:08

      И это - правда.

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