Рейнгольд: «Мастерства у «Зенита» по большому счету нет. Если команда продолжит в том же духе, то чемпионом не станет»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что «Зенит» плохо провел концовку первой части сезона из-за расслабленности. По его словам, петербургская команда рискует упустить чемпионство, если игроки не будут выкладываться на полную.

«Сначала команда играла на самодисциплине, неукоснительно выполняла требования главного тренера, то есть Семака. Вроде где-то вырывали, где-то с корнем, где-то, может быть, по игре, где-то нет… Но в любом случае ничем особенным «Зенит» не отличался. Но они уверенно шли во главе таблицы, и все думали, что отрыв будет в пять-десять очков, и на этом все закончится. Эта расслабуха оказала им медвежью услугу и стукнула по голове.

Они играют с «Рубином» в одни ворота, но соперник забивает им два мяча. А почему? А потому что сейчас у них уже пошли расхлябанность и самоуверенность, слишком большая уверенность, что на первый план выходит мастерство. Нет, на первый план выходит самоотдача, а потом уже мастерство, если оно, конечно, есть. Если «Зенит» продолжит в том же духе, то чемпионом не станет.

Сейчас я вижу, что мастерства у них по большому счету нет. У них нет таких игроков, которые могут взять на себя инициативу и решить исход игры. Нет таких, как Данни, Витсель, Халк. Сейчас ровная команда. И все же не имеет права команда, которая претендует на чемпионство, пропускать от тульского «Арсенала» четыре мяча. Вот и показатель уровня мастерства», – сказал Рейнгольд.