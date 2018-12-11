Кураньи: «Проблемы Смолова – чистая психология. Навыки никуда не делись»

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи высказал мнение об игре форварда «Локомотива» Федора Смолова в нынешнем сезоне. Россиянин провел 13 матчей за железнодорожников, в которых забил три гола.

«Речь о форварде, а у футболистов этого амплуа все идет от психологического состояния. Любой нападающий переживал в своей карьере такие полосы, когда мяч не идет в ворота, хоть тресни.

Вы можете себе представить, что творится в голове у Смолова после незабитого пенальти на чемпионате мира, когда на него смотрела вся страна? Это надо пережить, переварить. Сейчас будет зимний перерыв — время привести мысли в порядок. Не сомневаюсь, что Федя будет забивать, как прежде. Он ведь дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата, навыки никуда не делись. Чистая психология», — сказал Кураньи.