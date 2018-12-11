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    • Кураньи: «Проблемы Смолова – чистая психология. Навыки никуда не делись»

    Кураньи: «Проблемы Смолова – чистая психология. Навыки никуда не делись»

    Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи высказал мнение об игре форварда «Локомотива» Федора Смолова в нынешнем сезоне. Россиянин провел 13 матчей за железнодорожников, в которых забил три гола.

    «Речь о форварде, а у футболистов этого амплуа все идет от психологического состояния. Любой нападающий переживал в своей карьере такие полосы, когда мяч не идет в ворота, хоть тресни.

    Вы можете себе представить, что творится в голове у Смолова после незабитого пенальти на чемпионате мира, когда на него смотрела вся страна? Это надо пережить, переварить. Сейчас будет зимний перерыв — время привести мысли в порядок. Не сомневаюсь, что Федя будет забивать, как прежде. Он ведь дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата, навыки никуда не делись. Чистая психология», — сказал Кураньи.

    Источник: Телеканал «360»

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    11.12.2018 10:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 11 декабря 2018, 12:45

      Навык - это когда техническое действие происходит на автомате и не очень-то зависит от психологического состояния. А на кураже и неумехи забивают, вот только стабильности у них нет! По- моему вывод ясен.

      0
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      Рейтинг: +1175

      Александр52 11 декабря 2018, 10:55

      Если топор сделан из плохого металла, ты его сколько не точи, он всё равно будет.....

      0
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      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 11 декабря 2018, 10:05

      какие навыки? вы о чём гер Кураньи Смолов блеснул немного и всё больше вы его и не увидите это второй Дзюба

      1
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 > Сварожич 11 декабря 2018, 11:58

      Ты прав...в слове СЕЙЧАС!

      1
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