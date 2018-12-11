Даудов: «Во второй части сезона «Ахмат» станет сильнее»

Президент «Ахмата» Магомед Даудов после матча 17-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (2:0) подвел итоги первой части сезона. Грозненская команда ушла на перерыв, занимая восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Так сложилось, что, побеждая соперников в выездных матчах, наша команда в нескольких турах не могла победить в родных стенах. Футболисты переживали по этому поводу и горели желанием порадовать болельщиков победой на «Ахмат-Арене» в заключительной игре года. Это им удалось.

Сегодня ребята сыграли дисциплинированно, строго соблюдая тренерскую установку, что дало результат. «Арсенал» в этом сезоне демонстрирует симпатичный, атакующий футбол. Желаю команде сохранить свой стиль и удачи в дальнейшем.

Особо рад за воспитанника Академии футбола «Рамзан» Садулаева. Выйдя на поле в конце матча, наш юный футболист принял участие в голевой атаке. Лучшего дебюта не придумаешь.

Если брать первую часть сезона в целом, то, конечно, мы могли рассчитывать на большее количество очков и место повыше в таблице. Но на это тоже были свои обстоятельства, такие как череда травм ведущих игроков. Команда у нас добротная, способная побеждать любого соперника. Войдут в историю клуба очередная победа над «Спартаком» в Москве, победа над «Краснодаром» на его поле.

Уверен, во второй части сезона команда станет сильнее и подарит нам много ярких игр. «Ахмат» – сила!» – сообщил Даудов.