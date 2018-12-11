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    Даудов: «Во второй части сезона «Ахмат» станет сильнее»

    Президент «Ахмата» Магомед Даудов после матча 17-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (2:0) подвел итоги первой части сезона. Грозненская команда ушла на перерыв, занимая восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

    «Так сложилось, что, побеждая соперников в выездных матчах, наша команда в нескольких турах не могла победить в родных стенах. Футболисты переживали по этому поводу и горели желанием порадовать болельщиков победой на «Ахмат-Арене» в заключительной игре года. Это им удалось.

    Сегодня ребята сыграли дисциплинированно, строго соблюдая тренерскую установку, что дало результат. «Арсенал» в этом сезоне демонстрирует симпатичный, атакующий футбол. Желаю команде сохранить свой стиль и удачи в дальнейшем.

    Особо рад за воспитанника Академии футбола «Рамзан» Садулаева. Выйдя на поле в конце матча, наш юный футболист принял участие в голевой атаке. Лучшего дебюта не придумаешь.

    Если брать первую часть сезона в целом, то, конечно, мы могли рассчитывать на большее количество очков и место повыше в таблице. Но на это тоже были свои обстоятельства, такие как череда травм ведущих игроков. Команда у нас добротная, способная побеждать любого соперника. Войдут в историю клуба очередная победа над «Спартаком» в Москве, победа над «Краснодаром» на его поле.

    Уверен, во второй части сезона команда станет сильнее и подарит нам много ярких игр. «Ахмат» – сила!» – сообщил Даудов.

    Источник: Инстаграм Магомеда Даудова

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    11.12.2018 08:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +799

      амани 1 января 2019, 21:24

      верните ТЕРЕК ......

      0
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 13 декабря 2018, 15:57

      Успехов Вам Ахмат. Хорошего отдыха в межсезонье.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +571

      RJM555 11 декабря 2018, 09:34

      Дебют молодого парня мне тоже понравился. Хороший парень. Если Маматкулыч за него взялся через год два о нем заговорят как о Кузяеве если конечно не поймает звезду.

      2
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      Рейтинг: +3824

      anatolich72 11 декабря 2018, 08:36

      Верим.

      1
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