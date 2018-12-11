Фернандес: «Реал» – сильнейшая команда Лиги чемпионов. ЦСКА придется провести лучший матч»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от гостевого матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала». Игра первого круга в «Лужниках» завершилась победой армейцев со счетом 1:0.

«Мы прекрасно понимали, что и первый матч будет крайне непростым. Он таким и оказался. А сейчас нам вообще предстоит играть у них дома.

На мой взгляд, это лучшая команда не только нашей группы. Мне кажется, «Реал» – сильнейшая команда всей Лиги чемпионов, ведь не случайно они трижды кряду становились победителями этого турнира.

Команда очень сильная, мощная во всех аспектах. Нам придется собраться и провести свой лучший матч, продемонстрировать сильную игру. Нужно очень хорошо обороняться, а когда нам представится шанс поразить ворота, необходимо им воспользоваться.

Это команда такого уровня, что у нас нет права на ошибку, соперник накажет нас при первой возможности. Поэтому надо постараться провести совершенный матч, чтобы не допустить ошибок и реализовать свои шансы», – сказал Фернандес.

Матч «Реал» – ЦСКА пройдет в Мадриде в среду.