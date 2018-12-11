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    • Фернандес: «Реал» – сильнейшая команда Лиги чемпионов. ЦСКА придется провести лучший матч»

    Фернандес: «Реал» – сильнейшая команда Лиги чемпионов. ЦСКА придется провести лучший матч»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от гостевого матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала». Игра первого круга в «Лужниках» завершилась победой армейцев со счетом 1:0.

    «Мы прекрасно понимали, что и первый матч будет крайне непростым. Он таким и оказался. А сейчас нам вообще предстоит играть у них дома.

    На мой взгляд, это лучшая команда не только нашей группы. Мне кажется, «Реал» – сильнейшая команда всей Лиги чемпионов, ведь не случайно они трижды кряду становились победителями этого турнира.

    Команда очень сильная, мощная во всех аспектах. Нам придется собраться и провести свой лучший матч, продемонстрировать сильную игру. Нужно очень хорошо обороняться, а когда нам представится шанс поразить ворота, необходимо им воспользоваться.

    Это команда такого уровня, что у нас нет права на ошибку, соперник накажет нас при первой возможности. Поэтому надо постараться провести совершенный матч, чтобы не допустить ошибок и реализовать свои шансы», – сказал Фернандес.

    Матч «Реал» – ЦСКА пройдет в Мадриде в среду.

    Источник: Bobsoccer

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    11.12.2018 08:06
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 11 декабря 2018, 16:11

      То что Реал сейчас является сильнейшей командой Лиги чемпионов - громко сказано.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 11 декабря 2018, 14:08

      Как же можно было умудриться слить Пльзени на своём поле? А теперь всё, поезд ушёл, с Реалом нет никаких шансов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 11 декабря 2018, 12:45

      Хорошей и красивой игры! Успеха ЦСКА!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 11 декабря 2018, 10:31


      не тот Реал, но и того что есть вполне достаточно

      .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 11 декабря 2018, 10:08

      Постарайтесь ! ! !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 11 декабря 2018, 09:55

      Это сделать не просто - но возможно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12181

      BRO_football 11 декабря 2018, 09:43

      А что вам мешало провести свой лучший матч против Виктории?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1166

      Karpathian 11 декабря 2018, 09:07

      если вывезут - это будет сенсация

      2
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