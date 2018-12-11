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    • Игнатьев: «Локомотиву» по силам обыграть «Шальке». Оставим на поле все силы»

    Игнатьев: «Локомотиву» по силам обыграть «Шальке». Оставим на поле все силы»

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке-04». Победа в этой встрече позволит московской команде претендовать на выход в плей-офф Лиги Европы.

    «Нас ждет последний матч в году, и мы оставим на поле все силы, чтобы добиться нужного результата. Наш первый очный матч показал, что мы ни в чем не уступаем «Шальке», поэтому «Локомотиву» по силам их обыграть. Понимаем, что в выездной игре будет тяжелее, но нам необходим положительный результат. Мы не будем оглядываться на ход параллельного матча в Стамбуле, надо сконцентрироваться только на своей игре», – заявил Игнатьев.

    Матч «Шальке» – «Локомотив» пройдет сегодня в Гельзенкирхене и начнется в 20:55 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

    Источник: «Известия»

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    11.12.2018 07:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +814

      Алекс636363 12 декабря 2018, 06:33

      Не знаю, какие силы, но честь свою Локомотив забыл в раздевалке. Вареные курицы на поле были, а не мужики.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 11 декабря 2018, 15:57

      Главное что бы настрой был у всей команды.

      2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 11 декабря 2018, 09:11

      мечты, мечты - ха, ха, ха...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      Jesus_ > bolela_16 11 декабря 2018, 11:30

      Где ты тут мечты увидел? Вот с Севильей в Испании - здесь фантазий точно побольше уже

      1
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 11 декабря 2018, 08:31

      Вы бы ребята поделились лучше с нами содержательной игрой в предыдущих матчах. Пора с "Интернационалом" заканчивать. Хватит исповедовать принцип - "Это есть наш последний и решительный бой". Тем более, что в "решительном бою" у наших команд решительности-то как раз и не хватает.

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