Игнатьев: «Локомотиву» по силам обыграть «Шальке». Оставим на поле все силы»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке-04». Победа в этой встрече позволит московской команде претендовать на выход в плей-офф Лиги Европы.

«Нас ждет последний матч в году, и мы оставим на поле все силы, чтобы добиться нужного результата. Наш первый очный матч показал, что мы ни в чем не уступаем «Шальке», поэтому «Локомотиву» по силам их обыграть. Понимаем, что в выездной игре будет тяжелее, но нам необходим положительный результат. Мы не будем оглядываться на ход параллельного матча в Стамбуле, надо сконцентрироваться только на своей игре», – заявил Игнатьев.

Матч «Шальке» – «Локомотив» пройдет сегодня в Гельзенкирхене и начнется в 20:55 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.