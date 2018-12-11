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    • Семак: «Зенитовцы полтора года без полноценного отдыха, нужна перезарядка»

    Семак: «Зенитовцы полтора года без полноценного отдыха, нужна перезарядка»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетовал на усталость футболистов. Зенитовцы лидируют в РПЛ.

    «У нас будет возможность отдохнуть нормально, подготовиться к сезону. У нас не было такой возможности в летний период.

    В сезон после финальной стадии чемпионата мира, которая отняла столько сил у ребят, нужна перезарядка. Ребята уже полтора года без полноценного отдыха.

    Нам очень важно отдохнуть, усилить некие позиции и уже с новыми силами продолжать борьбу. Она будет в каждом туре, и все это прекрасно понимают», – сказал Семак в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

    Семак пришел в команду летом.

    Источник: «Матч ТВ»

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    11.12.2018 01:16
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 11 декабря 2018, 17:14

      Такое ощущение, что только игроки Зенита играли на чемпионате мира и складывается ощущение, что между собой но в разных сборных.
      Но в целом Семак прав, как обычно в Зените осенью наступает функциональная яма.

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      Рейтинг: +1531

      klim2m 11 декабря 2018, 13:15

      Бедолаги уголь добывают вручную полтора года )))

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      Рейтинг: +6309

      rash1959 11 декабря 2018, 12:25

      Один уже пару месяцев "отдыхает", и остальным захотелось... Табуретки вам в руки и вперёд, в "отпуск"

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      Рейтинг: +187

      maxpav 11 декабря 2018, 11:30

      Какую уйню лепит. А казался вроде бы нормальным челом... А все другие команды - Краснодар, ЦСКА, Локо - в отпуске побывали, на Мальдивах-Гавайях?

      0
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 11 декабря 2018, 10:59

      У Краснодара, Локомотива, Цска, Спартака такой-же график, как это бесит....
      Ищите причины, а не оправдания, господа...

      1
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      Рейтинг: +1145

      Alex Flash 11 декабря 2018, 10:49

      В прошлый нг они по ходу тоже играли. Год был перерыв,а не полтора

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      Рейтинг: +870

      lysenkoff > Alex Flash 11 декабря 2018, 10:53

      Да и весь же Зенит по сборным разъезжался)
      Прям все все) и все трудились на ЧМ...
      Когда нечего сказать...

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 11 декабря 2018, 10:32

      Последние матчи РПЛ Зенит провел без блеска ,возможно перерыв окажет на команду положительное действие.

      2
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      Рейтинг: +7059

      mamba9090909 11 декабря 2018, 10:18

      Главное, что на отдых ушли с первой позиции. А теперь отдыхайте, и вперёд, к чемпионству.

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      Рейтинг: +256

      _Scorpio_ 11 декабря 2018, 10:17

      Засела у народа в башке мысль про зарплаты и никак не дает покоя-)) Что ни скажи, все на зарплаты кивают. Команда на первом месте, так правильно, с такой-то зарплатой, команда проиграла - ну ппц, как, с такой-то зп, у команды вполне логичный спад, жесть, как они могут, миллионеры проклятые...
      В других командах же за еду играют-))

      2
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      Рейтинг: +63

      markel38 11 декабря 2018, 09:30

      половина Комментов ваще со спортом не связаны язвы одни !!!!! сомневаюсь что половина ваще 90 минут пробежать сможет !

      2
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      Рейтинг: +1531

      klim2m > markel38 11 декабря 2018, 13:22

      Просто народ раздражает соразмерность зарплаты и отдаче на поле, да не пробегу и они не простоят возле условного станка по 8 часов за 500 условных рублей

      1
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      Рейтинг: +1531

      klim2m > klim2m 11 декабря 2018, 13:29

      И еще самое главное за билет на матч люди деньги платят,и праве требовать нормальной игры)) как то так

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      Рейтинг: +63

      markel38 > klim2m 12 декабря 2018, 18:15

      да я понимаю я сам не в офисе сижу но они же не понимают что мышцы рвутся суставы в говно и 30 36 лет ты по сути только пешком ходить что хоккей что футбол .

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