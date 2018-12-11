Семак: «Зенитовцы полтора года без полноценного отдыха, нужна перезарядка»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетовал на усталость футболистов. Зенитовцы лидируют в РПЛ.

«У нас будет возможность отдохнуть нормально, подготовиться к сезону. У нас не было такой возможности в летний период.

В сезон после финальной стадии чемпионата мира, которая отняла столько сил у ребят, нужна перезарядка. Ребята уже полтора года без полноценного отдыха.

Нам очень важно отдохнуть, усилить некие позиции и уже с новыми силами продолжать борьбу. Она будет в каждом туре, и все это прекрасно понимают», – сказал Семак в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

Семак пришел в команду летом.