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    • Президент «Наполи»: «Финансовый фэйр-плей не работает, его никто не соблюдает»

    Президент «Наполи»: «Финансовый фэйр-плей не работает, его никто не соблюдает»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис раскритиковал такую норму европейского футбольного законодательства, как финансовый фэйр-плей. По мнению владельца, его никто не соблюдает.

    «Эта норма не работает, ее никто не соблюдает. Если бы наказания действительно следовали, половина клубов Серии А прекратила бы существование. УЕФА делает что может, но политика играет свою роль», – цитирует Де Лаурентиса Football Italia.

    Ключевой смысл финансового фэйр-плей – привести расходы клубов в равную пропорцию с доходами.

    Источник: Football Italia

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    11.12.2018 00:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 11 декабря 2018, 07:55

      Да пёс с ними, итальянскими середняками. Когда уже два мешка выкинут из ЛЧ: голубых из Манчестера и парижский?

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