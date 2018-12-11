Президент «Наполи»: «Финансовый фэйр-плей не работает, его никто не соблюдает»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис раскритиковал такую норму европейского футбольного законодательства, как финансовый фэйр-плей. По мнению владельца, его никто не соблюдает.

«Эта норма не работает, ее никто не соблюдает. Если бы наказания действительно следовали, половина клубов Серии А прекратила бы существование. УЕФА делает что может, но политика играет свою роль», – цитирует Де Лаурентиса Football Italia.

Ключевой смысл финансового фэйр-плей – привести расходы клубов в равную пропорцию с доходами.