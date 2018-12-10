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    • Газинский: «У меня нет претензий к Мамаеву. Все мы совершаем ошибки»

    Газинский: «У меня нет претензий к Мамаеву. Все мы совершаем ошибки»

    Полузащитник«Краснодара» Юрий Газинский поговорил о своем партнере Павле Мамаеве, который отбывает арест в СИЗО по обвинению по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство». У краснодарца нет претензий к арестанту.

    «В «Краснодаре» эту тему уже не обсуждают. Мы с Пашей пять лет знакомы, играем в одной команде. Как футболиста его представлять не надо. А с точки зрения человеческих отношений у меня нет к нему претензий.

    Если я скажу, что я с ними согласен, это будет неправда. Глупо это отрицать. Хочется, чтобы все сложилось нормально для ребят. Все мы люди, все можем совершать ошибки. Я могу только поддержать», – сказал Газинский в эфире «Матч ТВ».

    Мамаев пробудет в СИЗО как минимум до февраля.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.12.2018 23:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 11 декабря 2018, 10:09

      Случайным его попадание в СИЗО не назовешь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24659

      DOCTOR PENALTY 11 декабря 2018, 00:02

      И все мы за ошибки отвечаем! Обязаны отвечать!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 декабря 2018, 00:01

      Ошибки все совершают, но не все совершают уголовно наказуемые деяния. Пора уже отличать эти понятия и футболистам...

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