Газинский: «У меня нет претензий к Мамаеву. Все мы совершаем ошибки»

Полузащитник«Краснодара» Юрий Газинский поговорил о своем партнере Павле Мамаеве, который отбывает арест в СИЗО по обвинению по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство». У краснодарца нет претензий к арестанту.

«В «Краснодаре» эту тему уже не обсуждают. Мы с Пашей пять лет знакомы, играем в одной команде. Как футболиста его представлять не надо. А с точки зрения человеческих отношений у меня нет к нему претензий.

Если я скажу, что я с ними согласен, это будет неправда. Глупо это отрицать. Хочется, чтобы все сложилось нормально для ребят. Все мы люди, все можем совершать ошибки. Я могу только поддержать», – сказал Газинский в эфире «Матч ТВ».

Мамаев пробудет в СИЗО как минимум до февраля.