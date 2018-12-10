Алли: «Месси – лучший в мире, но «Барселона» тоже ошибается»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли в преддверии матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» поговорил о сопернике. Британец считает, что каталонцы располагают лучшим футболистом мира.

«Лионель Месси – игрок, которого все боготворят. На мой вкус, аргентинец – лучший в мире. Его игра доставляет удовольствие. Против каталонцев будет сложно, но «Барселона» тоже ошибается», – считает хавбек.

Лондонцы, в отличие от «Барселоны», еще борются за выход в плей-офф.