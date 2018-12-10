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    • Алли: «Месси – лучший в мире, но «Барселона» тоже ошибается»

    Алли: «Месси – лучший в мире, но «Барселона» тоже ошибается»

    Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли в преддверии матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» поговорил о сопернике. Британец считает, что каталонцы располагают лучшим футболистом мира.

    «Лионель Месси – игрок, которого все боготворят. На мой вкус, аргентинец – лучший в мире. Его игра доставляет удовольствие. Против каталонцев будет сложно, но «Барселона» тоже ошибается», – считает хавбек.

    Лондонцы, в отличие от «Барселоны», еще борются за выход в плей-офф.

    Источник: Goal

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    10.12.2018 20:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1608

      koli4ka 10 декабря 2018, 22:00

      Аллик,лучшее,что Вам светит-ничеечка...но она вас не устроит.

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