Фернандес: «ЦСКА весной непременно поучаствует в гонке за чемпионство»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о шансах команды на победу в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Армейцы имеют на своем счету 30 очков и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.

– Марио, как вам результаты вчерашних матчей в чемпионате России?

– Не буду лукавить, для нас они очень хорошие. Конкуренты оступились. Как вы знаете, «Краснодар» сыграл вничью, «Зенит» проиграл. То есть мы смогли подтянуться к лидерам, очковый разрыв сократился существенно. Мы в борьбе и весной непременно поучаствуем в гонке за чемпионство. Понятно, что прежде всего надо следить за своей игрой, и при том, что свой матч мы выиграли, теперь очковая разница незначительная, что нам на руку.

– Вы могли предположить, когда сезон только начинался, а команда обновилась процентов на 70-80, что ЦСКА сейчас будет идти в тройке, всего на четыре очка отставая от лидера?

– Мы прекрасно понимали, что будет очень сложно, потому что, как вы правильно сказали, наша команда существенно обновилась, пришли новые ребята, и нам практически пришлось все строить заново, с нуля начинать. Но команда наша уже сейчас очень сильная, к нам пришли молодые амбициозные ребята, да и вчерашних дублеров надо отметить – они подтянулись и закрепились в основе. Высококлассные, индивидуально сильные, мощные футболисты, как в тактическом, так и в техническом плане. Нельзя не отметить работу тренерского штаба. С моей точки зрения, мы очень плодотворно трудимся в ежедневном ключе. Наша совместная работа – тренерского штаба и футболистов, которые отдаются по полной, и дает свои плоды. Мы знали, что будет очень сложно. Хочу поздравить всех ребят и тренеров с великолепно проделанной работой в первой части сезона. Благодаря тому, что все гребут в одном направлении и выкладываются на 100 процентов, команда находится на достаточно высоком месте.