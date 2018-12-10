Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Фернандес: «ЦСКА весной непременно поучаствует в гонке за чемпионство»

    Фернандес: «ЦСКА весной непременно поучаствует в гонке за чемпионство»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о шансах команды на победу в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Армейцы имеют на своем счету 30 очков и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.

    – Марио, как вам результаты вчерашних матчей в чемпионате России?

    – Не буду лукавить, для нас они очень хорошие. Конкуренты оступились. Как вы знаете, «Краснодар» сыграл вничью, «Зенит» проиграл. То есть мы смогли подтянуться к лидерам, очковый разрыв сократился существенно. Мы в борьбе и весной непременно поучаствуем в гонке за чемпионство. Понятно, что прежде всего надо следить за своей игрой, и при том, что свой матч мы выиграли, теперь очковая разница незначительная, что нам на руку.

    – Вы могли предположить, когда сезон только начинался, а команда обновилась процентов на 70-80, что ЦСКА сейчас будет идти в тройке, всего на четыре очка отставая от лидера?

    – Мы прекрасно понимали, что будет очень сложно, потому что, как вы правильно сказали, наша команда существенно обновилась, пришли новые ребята, и нам практически пришлось все строить заново, с нуля начинать. Но команда наша уже сейчас очень сильная, к нам пришли молодые амбициозные ребята, да и вчерашних дублеров надо отметить – они подтянулись и закрепились в основе. Высококлассные, индивидуально сильные, мощные футболисты, как в тактическом, так и в техническом плане. Нельзя не отметить работу тренерского штаба. С моей точки зрения, мы очень плодотворно трудимся в ежедневном ключе. Наша совместная работа – тренерского штаба и футболистов, которые отдаются по полной, и дает свои плоды. Мы знали, что будет очень сложно. Хочу поздравить всех ребят и тренеров с великолепно проделанной работой в первой части сезона. Благодаря тому, что все гребут в одном направлении и выкладываются на 100 процентов, команда находится на достаточно высоком месте.

    Источник: Bobsoccer

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2018 18:51
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 10 декабря 2018, 22:21

      Новый Год, а потом Весна скоро.
      Желаю всем командам освежиться и играть в честный, красивый футбол.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Spirit_78 10 декабря 2018, 21:26

      Ещё бы не поучаствовали... С позором вылетают из еврокубков и теперь не придётся форсировать подготовку зимой. С недельным циклом у них шансов намного больше, чем у Зенита и Краснодара

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 10 декабря 2018, 20:04

      Марио респект, вот таких игроков надо воспитывать своих!!! бегает от бровки до бровки !!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 декабря 2018, 20:00

      По весне 5 команд сохраняют шансы попасть в ЛЧ. Кто и как укрепится в зимнее ТО, пройдёт с большим успехом сборы и подготовку в этот период, у того и больше возможностей порадовать своих болельщиков.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 10 декабря 2018, 19:19

      Как рано похоронили,так и короновать преждевременно.То отличная победа над сильным противником,то унылая ничья,или неоправданное поражение в концовке матча.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 10 декабря 2018, 19:11

      интересная предстоит концовка.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +562

      Elisey13 10 декабря 2018, 19:04

      То что в тройке просто супер ни кто не ожидал и то что реально можно стать чемпионом!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +901

      talgatnurzhanov2006 10 декабря 2018, 18:53

      Сволочи вы. Болею за Спартак но система Гинера идеальна.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2420

      zritelx > talgatnurzhanov2006 10 декабря 2018, 19:03

      Гинер не дает воровать свои деньги , а Федуну все равно- такое ощущение ,что деньги не совсем его. В окружении и в самом Спартаке много прилипал и халявщиков, а нужны профессионалы.

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25055

      bset > talgatnurzhanov2006 10 декабря 2018, 19:12

      Эх да

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 